Победитель юношеской Олимпиады-2018 в брейкинге Чернышев: «Условия международной федерации мне не подходят. Отказываться от принадлежности к России не собираюсь»

Победитель юношеской Олимпиады-2018 в брейкинге Сергей Чернышев (Bumblebee) заявил, что ему не подходят условия выступления на международных стартах, которые выдвинула Всемирная федерация танцевального спорта (WSDF).

«Условия выступления на международных стартах, которые выдвинула перед российскими спортсменами международная федерация, мне не подходят. Отказываться от своей принадлежности к России не собираюсь. Условия о допуске россиян на Олимпийские игры еще не выдвинуты.

Отбор на Олимпийские игры стартовал в июле, мы по понятным причинам пока не принимали участия ни в одном квалификационном турнире. Допускаю, что россияне еще сохраняют небольшие шансы отобраться в Париж через отборочную серию, которая пройдет весной следующего года. Но об условиях допуска на этот турнир пока никому не известно.

Моя позиция на протяжении последних полутора лет такова, что нужно быть готовым ко всему. Если говорить про свой уровень, то сейчас я нахожусь в очень хорошей форме, готов к любым международным соревнованиям и готов брать там медали. В себе я уверен. В следующем году соревнования будут, нас ждут Игры БРИКС, Игры дружбы, поэтому где-то проявить себя получится», – сказал Чернышев.

WSDF 13 августа допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Спортсмены не должны иметь отношения к вооруженным силам и органам государственной безопасности.

Ого, теперь брейк-данс – на Олимпиаде. Наш чемпион участвовал в «Танцах» на ТНТ