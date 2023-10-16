Федерация альпинизма России: «Пока не спустились к Оленевой. Сейчас вертолет с оборудованием вылетел в Покхару и будет ждать погодное окно»
Спасатели по‑прежнему не могут спуститься к альпинистке Надежде Оленевой.
Чемпионка России по альпинизму погибла в Непале, совершая восхождение на гору Дхаулагири.
«Пока не спустились к Надежде. Сейчас вертолет с оборудованием вылетел в Покхару и будет ждать погодное окно», – сообщили в Федерации альпинизма России.
Наша альпинистка-чемпионка разбилась в Гималаях. Что об этом известно?
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