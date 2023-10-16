Федерация альпинизма России: «Пока не спустились к Оленевой. Сейчас вертолет с оборудованием вылетел в Покхару и будет ждать погодное окно»

Теги происшествия альпинизм Федерация альпинизма России Надежда Оленева Экстрим

Спасатели по‑прежнему не могут спуститься к альпинистке Надежде Оленевой.

Чемпионка России по альпинизму погибла в Непале, совершая восхождение на гору Дхаулагири.

«Пока не спустились к Надежде. Сейчас вертолет с оборудованием вылетел в Покхару и будет ждать погодное окно», – сообщили в Федерации альпинизма России.

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