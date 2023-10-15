Спасатели в Непале планируют добраться до места падения альпинистки Оленевой 16 октября

Спасательная группа выдвинется к месту падения альпинистки Оленевой 16 октября.

Об этом сообщил посол России в Непале Алексей Новиков.

Российская альпинистка Надежда Оленева 14 октября сорвалась и упала вниз во время восхождения на гору Дхаулагири. Сегодня ряд телеграм-каналов и СМИ сообщил об обнаружении ее тела.

«С воздуха действительно была замечена лежащая фигура нашей пропавшей альпинистки. Но в связи с погодными условиями, которые резко ухудшились, подойти к ней не удалось.

Завтра утром на место выдвинется спасательная группа. И только тогда мы сможем официально сказать, погибла она или нет», – сказал Новиков.