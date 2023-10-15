Пресс-секретарь посольства России в Непале о ЧП с Оленевой: «При облете видели тело, но подтвердить, что это Надежда, пока не представляется возможным»
Пресс-секретарь посольства России в Непале Александр Ивашев заявил, что нельзя точно утверждать об обнаружении тела российской альпинистки Надежды Оленевой.
Накануне стало известно, что во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале Оленева сорвалась и упала вниз. Сегодня несколько телеграм-каналов сообщили, что найдено тело альпинистки.
«Информация об обнаружении тела не совсем соответствует действительности. На самом деле обнаружено лишь само место, куда Надежда Оленева упала.
Из-за сильного тумана вертолет не может высадить специальную группу для спуска в расщелину.
При облете члены группы действительно видели тело. Но подтвердить, что это была Надежда, пока не представляется возможным», – сказал Ивашев.
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