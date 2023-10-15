Пресс-секретарь посольства России в Непале о ЧП с Оленевой: «При облете видели тело, но подтвердить, что это Надежда, пока не представляется возможным»

Теги происшествия Надежда Оленева Экстрим

Пресс-секретарь посольства России в Непале Александр Ивашев заявил, что нельзя точно утверждать об обнаружении тела российской альпинистки Надежды Оленевой.

Накануне стало известно, что во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале Оленева сорвалась и упала вниз. Сегодня несколько телеграм-каналов сообщили, что найдено тело альпинистки.

«Информация об обнаружении тела не совсем соответствует действительности. На самом деле обнаружено лишь само место, куда Надежда Оленева упала.

Из-за сильного тумана вертолет не может высадить специальную группу для спуска в расщелину.

При облете члены группы действительно видели тело. Но подтвердить, что это была Надежда, пока не представляется возможным», – сказал Ивашев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий