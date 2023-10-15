Спасатели с высоты обнаружили российскую альпинистку Надежду Оленеву.

Накануне сообщалось, что во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале Оленева сорвалась и упала вниз. Линия и глубина падения были точно не известны.

«Двое ребят спустились вчера, сегодня они делали облет вместе с пилотами. С высоты они увидели лежащую Надю, но гарантировать, жива она или нет, никто не может, потому что видели ее только с высоты.

Для того, чтобы констатировать, нужно спуститься к ней. Второй облет вертолет сделать не может, потому что начинает портиться погода.

Чтобы к ней спуститься, нужна специальная лебедка, по которой спасатель опустится вниз. Вертолет может только зависнуть, сесть там он не может», – сообщили в федерации альпинизма России.

Федерация альпинизма России о ЧП с Оленевой в Гималаях: «Линия и глубина падения в данный момент точно не известны. Есть только предположения»