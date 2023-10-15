Спасатели обнаружили альпинистку Оленеву с высоты, но не могут к ней подобраться из-за погодных условий

Теги происшествия Федерация альпинизма России Надежда Оленева Экстрим

Спасатели с высоты обнаружили российскую альпинистку Надежду Оленеву.

Накануне сообщалось, что во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале Оленева сорвалась и упала вниз. Линия и глубина падения были точно не известны. 

«Двое ребят спустились вчера, сегодня они делали облет вместе с пилотами. С высоты они увидели лежащую Надю, но гарантировать, жива она или нет, никто не может, потому что видели ее только с высоты.

Для того, чтобы констатировать, нужно спуститься к ней. Второй облет вертолет сделать не может, потому что начинает портиться погода.

Чтобы к ней спуститься, нужна специальная лебедка, по которой спасатель опустится вниз. Вертолет может только зависнуть, сесть там он не может», – сообщили в федерации альпинизма России.

Федерация альпинизма России о ЧП с Оленевой в Гималаях: «Линия и глубина падения в данный момент точно не известны. Есть только предположения»

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7 комментариев

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bukvoed33
Пусть чудо сегодня произойдет
+27
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+27
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dedushka
увы( http://mountain.ru/news/index.php?id_class_news=0#27216
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-3
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beleran
Ну уже же сообщили...
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Onion
В местах, где есть куда падать, идут без страховки, и не наблюдая друг друга визуально. И девочка идёт последняя. Ну, ок.
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Машин Максим
Ответ danik 258808
и зачем страдать подобной ерундой и ставить себя под такой риск?
это же как наркотик для людей. стоит раз попробовать
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