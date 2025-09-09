«Подготовка нужна самая серьезная – 5-6 лет минимум». Альпинист Киселев о восхождениях на пик Победы

Альпинист заявил, что к восхождению на пик Победы нужно готовиться 5-6 лет.

Высота пика Победы составляет 7439 м, он расположен на границе Киргизии и Китая и считается одной из самых опасных вершин мира.

«Подготовка нужна самая серьезная. То есть умелое владение навыками альпинизма, хорошо натренированный организм, который подготовлен к гипоксии, закален к холодам и ветрам, нужен опыт нескольких семитысячников. То есть подготовка 5-6 лет минимум», – рассказал альпинист, спасатель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

Он также отметил, что пик Победы – это очень высокая гора с длинным гребнем, который нужно преодолевать на высотах выше 7 километров, то есть близко к так называемой зоне смерти. К тому же, это самый северный семитысячник, где холодно даже летом, особенно ночью; а трудностей добавляют штормовые ветра.

Трагедия на Пике Победы: наша альпинистка застряла на склоне, ее спасатель погиб