Российские альпинисты не отменили поездку в Непал на фоне беспорядков в стране

Группа российских альпинистов не стала отменять запланированную поездку в Непал на фоне беспорядков и волнений в этой стране.

Об этом сообщил вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин.

Ранее стало известно, что армия Непала эвакуировала президента страны Раму Чандра Пауделу после того, как участники беспорядков проникли в его резиденцию.

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок, из-за чего в стране вспыхнули массовые протесты.

«Российская команда выехала в Непал и сейчас находится в городе Дубай в ожидании рейса. Это команда Андрея Васильева в составе пяти человек, они являются чемпионами России прошлого года.

По информации от компании, которая принимает нашу команду, в стране все вроде бы как потихонечку утихомирилось. Команда в любом случае готова к вылету в Непал.

Возвращение ребят планируется в конце октября», – рассказал Пятницин.