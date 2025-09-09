Российские альпинисты не отменили поездку в Непал на фоне беспорядков в стране
Группа российских альпинистов не стала отменять запланированную поездку в Непал на фоне беспорядков и волнений в этой стране.
Об этом сообщил вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин.
Ранее стало известно, что армия Непала эвакуировала президента страны Раму Чандра Пауделу после того, как участники беспорядков проникли в его резиденцию.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок, из-за чего в стране вспыхнули массовые протесты.
«Российская команда выехала в Непал и сейчас находится в городе Дубай в ожидании рейса. Это команда Андрея Васильева в составе пяти человек, они являются чемпионами России прошлого года.
По информации от компании, которая принимает нашу команду, в стране все вроде бы как потихонечку утихомирилось. Команда в любом случае готова к вылету в Непал.
Возвращение ребят планируется в конце октября», – рассказал Пятницин.