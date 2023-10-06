Член сборной России по парашютному спорту Дмитрий Беляев разбился во время соревнований

Член сборной России по парашютному спорту разбился на соревнованиях в Чечне.

Как сообщила пресс-служба центра воздушной подготовки Goodsky, во время финала Кубка России в Гудермесе погиб парашютист Дмитрий Беляев.

«Трагедия произошла на этапе пилотирования высокоскоростного парашюта.

По предварительным данным, в процессе выполнения захода на приземление парашютист совершил ошибку и не рассчитал высоту выполнения маневра, в результате чего на повышенной вертикальной скорости столкнулся с водной поверхностью.

На площадке находились службы спасения, включая мобильный пункт медицины катастроф. Медицинские работники боролись за жизнь Дмитрия с первых минут столкновения, на месте были проведены реанимационные мероприятия. Врачам не удалось спасти жизнь спортсмена», – говорится в сообщении.