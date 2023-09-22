Олимпийская чемпионка по волейболу Валевска скончалась в возрасте 43 лет

Скончалась олимпийская чемпионка 2008 года в составе сборной Бразилии по волейболу Валевска Морейра де Оливейра.

Об этом сообщает бразильский портал Globo Esporte. Спортсменке было 43 года, причины смерти не называются.

Валевска завершила карьеру в сезоне-2021/22, ее последней командой была бразильская «Прая».

С 2008 по 2011 год волейболистка также выступала за клуб «Заречье-Одинцово», с которым выиграла чемпионат России в 2010-м.

Кроме того, Валевска является серебряным призером чемпионата мира-2006 и трехкратным призером Кубка мира.