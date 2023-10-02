Завершено расследование убийства двукратной чемпионки РК по рукопашному бою

Досудебное расследование по делу об убийстве молодой мангистауской спортсменки Валерии Шальновой завершили в Актау. Отдельное производство открыли в отношении полицейских, пытавшихся скрыть преступление.

«На основе собранных доказательств преступные деяния подозреваемого квалифицированы по п. 10 ч. 2 ст. 99 УК РК («Убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера»), ч. 1 ст. 121 УК РК («Насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей»), ч. 1 ст. 191 УК РК («Грабеж, открытое хищение чужого имущества»)», – сообщила адвокат Ажар Абдил.

Адвокат подчеркнула, что при расследовании дела стало известно о попытках некоторых сотрудников полиции скрыть особо тяжкое преступление. В отношении этих полицейских начали отдельное производство. Материалы направлены в Управление собственной безопасности ДП Мангистауской области, действия причастных сотрудников получат правовую оценку.

Напомним, тело спортсменки Валерии Шальновой, двукратной чемпионки РК по рукопашному бою, нашли в водозаборном канале в Актау 2 июля. Сначала уголовное дело возбудили по статье «Доведение до самоубийства». Позже полиция переквалифицировала дело сначала по статье «Оставление в опасности», а в конце концов и по статье 99 УК РК «Убийство».

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