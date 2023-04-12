Международная федерация скейтбординга поддержала допуск россиян в нейтральном статусе

Теги МОК Олимпийская сборная России скейтборд ASOIF Экстрим

Международная федерация скейтбординга (World Skate) поддержала позицию Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов.

«World Skate поддерживает возвращение независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, чтобы атлеты разных национальностей вместе могли выступать в нашем спорте.

Понимая, что нужен последовательный подход ко всем нашим дисциплинам, World Skate сейчас занят разработкой независимой оценочной процедуры, чтобы сделать возможным и подготовить план возвращения этих спортсменов, консультируясь с МОК и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF)», – заявили в World Skate.

В марте МОК рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

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