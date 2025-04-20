В России могут создать компьютерные симуляторы лапты и городков

В России могут появиться компьютерные симуляторы лапты и городков.

Об этом рассказал президент комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Борис Гришин.

В Санкт-Петербурге с 19 по 20 апреля проходит Международный форум этноспорта.

«Думаю, это хорошая идея. Молодежь увлекается компьютерным спортом, фиджитал. И можно сделать симбиоз компьютерного спорта и наших видов спорта, тех же городков и лапты.

Это даст новый толчок популяризации. Нужно будет создать симуляторы. Комитет национальных видов спорта, думаю, этим займется в ближайшее время», – сказал Гришин.