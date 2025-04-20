В России могут создать компьютерные симуляторы лапты и городков
В России могут появиться компьютерные симуляторы лапты и городков.
Об этом рассказал президент комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Борис Гришин.
В Санкт-Петербурге с 19 по 20 апреля проходит Международный форум этноспорта.
«Думаю, это хорошая идея. Молодежь увлекается компьютерным спортом, фиджитал. И можно сделать симбиоз компьютерного спорта и наших видов спорта, тех же городков и лапты.
Это даст новый толчок популяризации. Нужно будет создать симуляторы. Комитет национальных видов спорта, думаю, этим займется в ближайшее время», – сказал Гришин.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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