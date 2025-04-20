16

В России могут создать компьютерные симуляторы лапты и городков

В России могут появиться компьютерные симуляторы лапты и городков.

Об этом рассказал президент комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Борис Гришин.

В Санкт-Петербурге с 19 по 20 апреля проходит Международный форум этноспорта.

«Думаю, это хорошая идея. Молодежь увлекается компьютерным спортом, фиджитал. И можно сделать симбиоз компьютерного спорта и наших видов спорта, тех же городков и лапты.

Это даст новый толчок популяризации. Нужно будет создать симуляторы. Комитет национальных видов спорта, думаю, этим займется в ближайшее время», – сказал Гришин.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
городошный спорт
ТАСС
лапта
компьютерные игры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Экзотические виды в Telegram
Главные новости
Михаил Дегтярев: «Для России этноспорт имеет особое значение. Среди наших традиций – городошный спорт, лапта, гонки на оленьих упряжках, десятки других видов»
32вчера, 14:10
Михаил Дегтярев: «Сумасшедший хоббихорсинг никто видом спорта в России не признает. Это глупость»
4510 апреля, 11:45
На чемпионате мира-2026 по дартсу выплатят рекордные призовые в 5 млн фунтов – это вдвое больше, чем в 2025-м
231 марта, 13:09
Российские спортсмены выступят на чемпионате Европы по бодибилдингу под своим флагом
325 февраля, 20:12
Дегтярев хочет слетать в космос: «Мне кажется, довольно скоро это будет доступно, технологии развиваются семимильными шагами»
9925 февраля, 17:41
17-летний Люк Литтлер – самый молодой в истории чемпион мира по дартсу
263 января, 22:01
🎯 Чемпионат мира по дартсу-2025. Финал. Люк Литтлер обыграл Майкла ван Гервена
653 января, 21:50
Чемпионат мира по дартсу-2025. 1/2 финала. Ван Гервен обыграл Доби, Литтлер победил Бантинга
2 января, 23:35
Чемпионат мира по дартсу-2025. 1/4 финала. Доби обыграл Прайса, Литтлер – Эспиналла, другие результаты
52 января, 08:05
Чемпионат мира по дартсу-2025. 1/8 финала. Хамфрис уступил Райту, Литтлер обыграл Джойса, ван Гервен победил Граафа, другие результаты
330 декабря 2024, 23:35
Ко всем новостям
Последние новости
В Тюмени пройдет Гранд-финал Континентальной лиги боулинга. Финалы прокомментирует Губерниев в эфире «Матч ТВ»
22 ноября 2024, 13:13
Российские спортсмены выступят на чемпионате мира по мас-рестлингу в Киргизии
5 ноября 2024, 11:55
Массовая драка произошла на матче чемпионата России по регболу в Челябинске
5 ноября 2024, 11:02
27 октября в Ижевске стартует 7-й этап Континентальной лиги боулинга. Финалы прокомментирует Губерниев в эфире «Матч ТВ»
24 октября 2024, 15:38
6 октября в Тюмени стартует шестой этап Континентальной лиги боулинга. Финалы покажет «Матч ТВ» под комментарий Губерниева
130 сентября 2024, 16:08
В Ташкенте пройдет Кубок Континентальной лиги боулинга. Финалы в прямом эфире покажет «Матч ТВ»
319 августа 2024, 10:25
В Красноярске проходит Кубок России по боулингу. Финалы в прямом эфире покажет «Матч ТВ»
3 июля 2024, 06:55
16 июня в Казахстане стартует четвертый этап Континентальной лиги боулинга. Финалы в прямом эфире покажет «Матч! Игра»
7 июня 2024, 08:56
В Калужской области пройдет Фестиваль внутренней и внешней гармонии М.И.Р.
24 мая 2024, 10:56
27 апреля стартовал BetBoom Чемпионат России по боулингу 2024 в Красноярске.
28 апреля 2024, 17:11