Михаил Дегтярев: «Дети очень много играют в компьютерные игры, вернуть их к физической активности – задача в том числе фиджитал-спорта»

Теги Министерство спорта России Михаил Дегтярев Экзотические виды

Минспорт поддержит строительство фиджитал-центра в Хабаровске.

Концепция фиджитал объединяет в себе классический спорт и киберспорт.

«Тема фиджитал имеет очень хорошие перспективы развития. Думаю, чтобы Хабаровский край здесь тоже в стороне не стоял, построить центр фиджитал-спорта было бы правильным.

Дети очень много играют в игры компьютерные, вернуть их к физической активности – задача в том числе фиджитал-спорта. Хабаровск здесь может быть одним из флагманов фиджитал-движения», – сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, отметив, что ведомство поддержит проект.

Проект предусматривает создание спортивной площадки, созданной по принципу объединения физической и цифровой активности в одном пространстве. Как уточнили ТАСС в Минспорте Хабаровского края, центр начнут строить в 2025 году.

 

1 комментарий
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Этому банщику бы сперва ознакомиться с тем, что киберспорт - это официальный спорт в РФ. Почему он переживает за играющих в компьютер, если по сути дети тренируются в своём виде, как кто-то на футбольном поле или в крытом помещении?
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