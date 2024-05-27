Михаил Дегтярев: «Дети очень много играют в компьютерные игры, вернуть их к физической активности – задача в том числе фиджитал-спорта»

Минспорт поддержит строительство фиджитал-центра в Хабаровске.

Концепция фиджитал объединяет в себе классический спорт и киберспорт.

«Тема фиджитал имеет очень хорошие перспективы развития. Думаю, чтобы Хабаровский край здесь тоже в стороне не стоял, построить центр фиджитал-спорта было бы правильным.

Дети очень много играют в игры компьютерные, вернуть их к физической активности – задача в том числе фиджитал-спорта. Хабаровск здесь может быть одним из флагманов фиджитал-движения», – сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, отметив, что ведомство поддержит проект.

Проект предусматривает создание спортивной площадки, созданной по принципу объединения физической и цифровой активности в одном пространстве. Как уточнили ТАСС в Минспорте Хабаровского края, центр начнут строить в 2025 году.