Путин об Играх будущего: «Надеемся, что Китай станет активным сподвижником и примет одно из ближайших мероприятий у себя»

Владимир Путин признался, что его удивил масштаб Игр будущего в Казани.

Соревнования проходили с 21 февраля по 3 марта.

«Это предложенный Россией новый формат спортивного движения, объединяющий наиболее динамичные спортивные дисциплины и киберспорт.

Честно говоря, я не думал, что это приобретет такой размах и вызовет такой большой интерес со стороны молодых людей. Это интересное мероприятие», – сказал президент России в ходе государственного визита в Китай.

Путин рассчитывает, что один из следующих турниров пройдет в Китае.

«Развивается сотрудничество в сфере спорта. Китайские спортсмены продемонстрировали хорошие результаты на первом международном турнире Игры будущего.

Сотни миллионов людей, наверное, так или иначе в киберпространстве присутствовали на этих мероприятиях. И мы надеемся, что Китай станет его активным сподвижником и примет одно из ближайших мероприятий в рамках Игр будущего у себя», – сказал Путин.