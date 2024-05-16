Путин об Играх будущего: «Надеемся, что Китай станет активным сподвижником и примет одно из ближайших мероприятий у себя»

Теги Владимир Путин Игры Будущего Экзотические виды

Владимир Путин признался, что его удивил масштаб Игр будущего в Казани.

Соревнования проходили с 21 февраля по 3 марта.

«Это предложенный Россией новый формат спортивного движения, объединяющий наиболее динамичные спортивные дисциплины и киберспорт.

Честно говоря, я не думал, что это приобретет такой размах и вызовет такой большой интерес со стороны молодых людей. Это интересное мероприятие», – сказал президент России в ходе государственного визита в Китай. 

Путин рассчитывает, что один из следующих турниров пройдет в Китае.

«Развивается сотрудничество в сфере спорта. Китайские спортсмены продемонстрировали хорошие результаты на первом международном турнире Игры будущего.

Сотни миллионов людей, наверное, так или иначе в киберпространстве присутствовали на этих мероприятиях. И мы надеемся, что Китай станет его активным сподвижником и примет одно из ближайших мероприятий в рамках Игр будущего у себя», – сказал Путин.

1 комментарий
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Примут у себя с радостью в районе озёра Байкал, места удивительные по красоте и природе! Игры будущего пройдут потрясающе и незабываемо, Россия тоже будет приглашена в первую очередь, как близкий друг и товарищ, все будут радоваться, улыбаться и приветствовать друг друга!!!😃
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