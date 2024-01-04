Чемпионат мира по дартсу-2024. 1/4 финала. Литтлер сыграет с Доланом, Хамфрис против Чизналла, другие матчи
1 января в Лондоне пройдут матчи 1/4 финала чемпионата мира по дартсу.
Чемпионат мира по дартсу-2024
Лондон, Англия
1/4 финала
Крис Доби (Англия) – Роберт Кросс (Англия) – 15.45
Люк Литтлер (Англия) – Брендан Долан (Северная Ирландия) – 17.00
Майкл ван Гервен (Нидерланды) – Скотт Уильямс (Англия) – 22.15
Люк Хамфрис (Англия) – Дейв Чизналл (Англия) – 23.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.