Чемпионат мира по дартсу-2024. 1/4 финала. Литтлер сыграет с Доланом, Хамфрис против Чизналла, другие матчи

1 января в Лондоне пройдут матчи 1/4 финала чемпионата мира по дартсу.

Чемпионат мира по дартсу-2024

Лондон, Англия

1/4 финала

Крис Доби (Англия) – Роберт Кросс (Англия) – 15.45

Люк Литтлер (Англия) – Брендан Долан (Северная Ирландия) – 17.00

Майкл ван (Нидерланды) – Скотт Уильямс (Англия) – 22.15

Люк Хамфрис (Англия) – Дейв Чизналл (Англия) – 23.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.