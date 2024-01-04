Чемпионат мира по дартсу-2024. 1/4 финала. Литтлер сыграет с Доланом, Хамфрис против Чизналла, другие матчи

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1 января в Лондоне пройдут матчи 1/4 финала чемпионата мира по дартсу.

Чемпионат мира по дартсу-2024

Лондон, Англия

1/4 финала

Крис Доби (Англия) – Роберт Кросс (Англия) – 15.45

Люк Литтлер (Англия) – Брендан Долан (Северная Ирландия) – 17.00

Майкл ван Гервен (Нидерланды) – Скотт Уильямс (Англия) – 22.15

Люк Хамфрис (Англия) – Дейв Чизналл (Англия) – 23.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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