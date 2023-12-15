Чемпионат мира по дартсу-2024. 1/64 финала. Дутс встретится с Бантцем, Петречко против Сузуки и другие партии

Сегодня стартует 1/64 финала чемпионата мира по дартсу.

Чемпионат мира по дартсу-2024

Лондон, Англия

1/64 финала

15 декабря

Кевин Дутс (Нидерланды) – Стоу Бантц (США) – 22.10

Кэмерон Мензис (Шотландия) – Расти-Джейк Родригес (Австрия) – 23.10

16 декабря

Саймон Уитлок (Австралия) – Паоло Небрида (Филиппины) – 0.10

Ли Эванс (Англия) – Сандро Эрик Сосинг (Филиппины) – 15.40

Коннор Скатт (Англия) – Кшиштоф Кцюк (Польша) – 16.40

Жюль ван Донген (США) – Даррен Пенхолл (Австралия) – 17.40

Джейми Хьюз (Англия) – Дэвид Кэмерон (Канада) – 22.10

Кин Бэрри (Ирландия) – Рейнальдо Ривера (Филиппины) – 23.10

17 декабря

Скотт Уильямс (Англия) – Харуки Мурамацу (Япония) – 0.10

Рики Эванс (Англия) – Симон Адамс (ЮАР) – 15.40

Джим Уильямс (Уэльс) – Норман Мадху (Гайана) – 16.40

Мэттью Кэмпбелл (Канада) – Лоуренс Илаган (Филиппины) – 17.40

Дилан Слевин (Ирландия) – Флориан Хемпель (Германия) – 22.10

Нильс Зонневельд (Нидерланды) – Даррен Уэбстер (Англия) – 23.10

18 декабря

Джермейн Ваттимена (Нидерланды) – Фаллон Шеррок (Англия) – 0.10

Марио Ванденбогерде (Бельгия) – Тибо Триколь (Франция) – 22.10

Джан ван Вин (Нидерланды) – Мэн Лок Люн (Гонконг) – 23.10

19 декабря

Мартин Лукеман (Англия) – Хаупай Пуха (Новая Зеландия) – 0.10

Йен Уайт (Англия) – Томоя Гото (Япония) – 15.40

Ричи Эдхаус (Англия) – Джеффри де Грааф (Швеция) – 16.40

Киган Браун (Англия) – Борис Крчмар (Хорватия) – 17.40

Стив Битон (Англия) – Вессель Найман (Нидерланды) – 22.10

Майк де Декер (Бельгия) – Драгутин Хорват (Германия) – 23.10

20 декабря

Рикардо Петречко (Германия) — Микуру Сузуки (Япония) – 0.10

Радек Саганьски (Польша) – Марко Кантеле (Финляндия) – 15.40

Стив Леннон (Ирландия) – Оуэн Бейтс (Англия) – 16.40

Уильям О’Коннор (Ирландия) – Бхавал Пател (Индия) – 17.40

Райан Джойс (Англия) – Алекс Спеллмен (США) – 22.10

Рихард Веенстра (Нидерланды) – Бен Робб (Новая Зеландия) – 23.10

21 декабря

Кристиан Кист (Нидерланды) – Люк Литтлер (Англия) – 0.10

Микки Мэнселл (Северная Ирландия) – Цзун Сяо Чэнь (Китай) – 15.40

Люк Вудхаус (Англия) — Берри ван Пер (Нидерланды) – 16.40

ПРИМЕЧАНИЕ: 32 сеянных игрока начинают турнир с 1/32 финала. Партии 1/64 финала длятся до 5 сетов.

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