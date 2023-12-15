Чемпионат мира по дартсу-2024. 1/64 финала. Дутс встретится с Бантцем, Петречко против Сузуки и другие партии
Сегодня стартует 1/64 финала чемпионата мира по дартсу.
Чемпионат мира по дартсу-2024
Лондон, Англия
1/64 финала
15 декабря
Кевин Дутс (Нидерланды) – Стоу Бантц (США) – 22.10
Кэмерон Мензис (Шотландия) – Расти-Джейк Родригес (Австрия) – 23.10
16 декабря
Саймон Уитлок (Австралия) – Паоло Небрида (Филиппины) – 0.10
Ли Эванс (Англия) – Сандро Эрик Сосинг (Филиппины) – 15.40
Коннор Скатт (Англия) – Кшиштоф Кцюк (Польша) – 16.40
Жюль ван Донген (США) – Даррен Пенхолл (Австралия) – 17.40
Джейми Хьюз (Англия) – Дэвид Кэмерон (Канада) – 22.10
Кин Бэрри (Ирландия) – Рейнальдо Ривера (Филиппины) – 23.10
17 декабря
Скотт Уильямс (Англия) – Харуки Мурамацу (Япония) – 0.10
Рики Эванс (Англия) – Симон Адамс (ЮАР) – 15.40
Джим Уильямс (Уэльс) – Норман Мадху (Гайана) – 16.40
Мэттью Кэмпбелл (Канада) – Лоуренс Илаган (Филиппины) – 17.40
Дилан Слевин (Ирландия) – Флориан Хемпель (Германия) – 22.10
Нильс Зонневельд (Нидерланды) – Даррен Уэбстер (Англия) – 23.10
18 декабря
Джермейн Ваттимена (Нидерланды) – Фаллон Шеррок (Англия) – 0.10
Марио Ванденбогерде (Бельгия) – Тибо Триколь (Франция) – 22.10
Джан ван Вин (Нидерланды) – Мэн Лок Люн (Гонконг) – 23.10
19 декабря
Мартин Лукеман (Англия) – Хаупай Пуха (Новая Зеландия) – 0.10
Йен Уайт (Англия) – Томоя Гото (Япония) – 15.40
Ричи Эдхаус (Англия) – Джеффри де Грааф (Швеция) – 16.40
Киган Браун (Англия) – Борис Крчмар (Хорватия) – 17.40
Стив Битон (Англия) – Вессель Найман (Нидерланды) – 22.10
Майк де Декер (Бельгия) – Драгутин Хорват (Германия) – 23.10
20 декабря
Рикардо Петречко (Германия) — Микуру Сузуки (Япония) – 0.10
Радек Саганьски (Польша) – Марко Кантеле (Финляндия) – 15.40
Стив Леннон (Ирландия) – Оуэн Бейтс (Англия) – 16.40
Уильям О’Коннор (Ирландия) – Бхавал Пател (Индия) – 17.40
Райан Джойс (Англия) – Алекс Спеллмен (США) – 22.10
Рихард Веенстра (Нидерланды) – Бен Робб (Новая Зеландия) – 23.10
21 декабря
Кристиан Кист (Нидерланды) – Люк Литтлер (Англия) – 0.10
Микки Мэнселл (Северная Ирландия) – Цзун Сяо Чэнь (Китай) – 15.40
Люк Вудхаус (Англия) — Берри ван Пер (Нидерланды) – 16.40
ПРИМЕЧАНИЕ: 32 сеянных игрока начинают турнир с 1/32 финала. Партии 1/64 финала длятся до 5 сетов.
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