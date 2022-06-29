Место встречи отменить нельзя или что необходимо знать о AdIndex City Conference

26 июля город AdIndex City снова распахнет свои двери для всех, кто, невзирая на происходящее вокруг, продолжает создавать рекламный продукт и делать свой бизнес полезным для потребителей, клиентов и партнеров.

В этом году на конференции запланировано 4 одновременных потока, в которых выступят более 120 представителей брендов, агентств, медиа и digital-платформ. Гости и спикеры AdIndex City попытаются ответить на вопросы: кто, как и каким способом сможет удержать индустрию от пикирования в прошлое, как правильно конвертировать 25-летний опыт в конкретные рекомендации, и как сформировать новую профессиональную экосистему, которая станет основой появления новых сильных продуктов, брендов, технологий и инфраструктуры.

Тема этого года — «Новые истории о...». Этим летом нашей отрасли предстоит оценить масштаб беспрецедентных событий и попытаться заглянуть в недалекое будущее, спрогнозировав, как будет восстанавливаться медиаландшафт.

О чем будут говорить жители AdIndex City:

— Медиаотрасль: новые технологии, сервисы и подходы в достижении эффективности рекламных коммуникаций.

— Сегменту e-commerce будет посвящена отдельная дискуссионная панель.

— Оживает digital PR и SMM – попробуем понять, за счет каких инструментов.

— Как affiliate-маркетинг помогает решить задачи в условиях острого дефицита трафика.

— Какие digital-решения сегодня предлагают рекламщики и IT-отрасль для среднего и малого бизнеса.

— Производители товаров поделятся опытом восстановления логистических цепочек, дадут советы, как справиться с острой нехваткой упаковки, технологий, при этом не жертвуя качеством.

— О чем сегодня думают маркетологи, и с чем рекламщикам, придется работать завтра, в погоне за выполнением поставленных KPI.

— Жаркие дискуссии будут проходить в секции «О чем сегодня говорят бренды с потребителями». Ведь нас ждет бум новых брендов (локализованных и не только), фирменных стилей, слоганов. И значит, самое время обсудить вопрос, как сохранить баланс между самоидентичностью и хайпом, как с максимальной пользой сохранить и приумножить мировой опыт в построении сильных и любимых народом брендов.

— И, конечно же, будут рассмотрены рекламные кейсы нового времени.

Помимо контентной программы, на территории рекламного города будут ожидать креативные фотозоны, освежающие напитки, зеленые пространства для нетворкинга, традиционные розыгрыши, фирменный мерч и много полезного и интересного общения.

На вечер запланирована премьера камеди-проекта «История одного эпикфейла» — первого рекламного шоу, где смеются и плачут, рассказывая правдивые истории из профессиональной жизни.

Первая премия Marketing Technology Awards 2022 и презентация карты «Рынок российских технологий 2022». AdIndex наградит лидеров рынка MarTech и представит новую структуру игроков в 15 сегментах.

Старт продажи билетов состоится 1 июля. Более подробная информация доступна по ссылке.