Объявлены победители главной премии в области спортивного маркетинга MARSPO Awards

Подведены итоги ежегодной независимой профессиональной премии MARSPO Awards 2022.

В этом году организаторы премии получили больше 250 заявок от спортивных клубов, лиг, федераций, брендов и агентств. После тщательного отбора жюри лучшие проекты попали в шорт-лист: дальше прошли трехдневные представления-защиты проектов по каждой номинации. Они проводились в режиме живой трансляции: все участники событий общались на интернет-платформе, а зрители могли наблюдать и комментировать происходящее на YouTube.

По итогам онлайн-защиты жюри выбрало лучшие проекты в 25 номинациях, а также 10 специальных премий.

ПОБЕДИТЕЛИ MARSPO AWARDS 2022:

Номинация «Лучшая активация спонсорских прав букмекерских компаний в спорте»

ЗОЛОТО, БК «Лига Ставок» и агентство Playmaker, Квест-сериал во время Чемпионата мира по хоккею 2021

СЕРЕБРО, Sports.ru, Фонбет/performance-спецпроекты

БРОНЗА, БК «Лига Ставок» и агентство Playmaker, Из России в Монако. Конкурс на лучший любительский гол

Номинация «Лучшая организация открытия-закрытия сезона»

ЗОЛОТО, ХК «Авангард», Прожарка Авангарда

СЕРЕБРО, Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь», Церемония закрытия сезона 2021/2022 Чемпионата Республики Беларусь по хоккею

БРОНЗА, АНО «ХК «ЛАДА», ПРАЗДНОВАНИЕ 45-ЛЕТИЯ КОМАНДЫ «ЛАДА» – ФЕСТИВАЛЬ «НАША ЛАДА-45»

Номинация «Лучшая организация работы с болельщиками в день спортивного события (match day, game day)»

ЗОЛОТО, ФК «Динамо» Москва, Матчдэй Динамо в сезоне-21/22

СЕРЕБРО, ООО “ФОРМУЛА ТЕННИС – ХОККЕЙ”, День Теннисного Болельщика в рамках Международного теннисного турнира WTA500 St.Petersburg Ladies Trophy 2022

БРОНЗА, Хоккейный клуб «Сочи», Новогодняя серия игр

Номинация «Лучшая программа по работе с болельщиками (включая программы лояльности)»

ЗОЛОТО, ХК «Авангард», 2 города – 1 команда: интеграция программы лояльности ХК «Авангард» в мероприятия Dubai Ice Show и «Закрытие сезона» в Балашихе

СЕРЕБРО, Рекламное агентство R&I (группа компаний RCG), Организация выезда болельщиков сборной России на матч в Хорватию

БРОНЗА, АО «ФК «ЛОКОМОТИВ», Программа лояльности «Состав»

Номинация «Лучшая работа в социальных сетях»

ЗОЛОТО, ХК «Авангард», Соцсети «Авангарда»: как остаться на коне в постчемпионский сезон

СЕРЕБРО, ООО «Хоккейный клуб СКА», @skahockey. Сезон Tik Tok’a

БРОНЗА, БЕТСИТИ, Telegram-канал БЕТСИТИ

Номинация «Лучшая работа клубного телевидения (канал спортивной организации)»

ЗОЛОТО, ООО «Хоккейный клуб СКА», СКА ТВ

СЕРЕБРО, ХК «Авангард», Авангард ТВ. Последний сезон в Балашихе

БРОНЗА, Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь», YOUTUBE-КАНАЛ «ХОККЕЙ БЕЛАРУСИ»: 5 000 000 ПРОСМОТРОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ИЛИ КАК ПОСТРОИТЬ ПУТЬ ОТ КАНАЛА С НАРЕЗКАМИ ГОЛОВ ДО ПОЛНОЦЕННОЙ DIGITAL-ПЛАТФОРМЫ С СОБСТВЕННЫМ ПРОДАКШЕНОМ

Номинация «Лучшая работа с vip-аудиторией (бизнес клубы, программы гостеприимства)»

ЗОЛОТО, ФК «Зенит», Зона гостеприимства «Газпромбанк»

СЕРЕБРО, SVOE:TEAM, VIP-заезды в рамках соревнований «Кубок братьев Агеевых и Олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ.»

БРОНЗА, BetBoom, Программа лояльности для гостей клубов BetBoom

Номинация «Лучшая рекламная кампания спортивного клуба/события/организации»

ЗОЛОТО, ФК «Динамо» Москва, Черная пятница в магазине на Динамо

СЕРЕБРО, ХК «Авангард», G-Drive, Dubai Ice Show 2021

БРОНЗА, Хоккейный клуб «Сочи», «Небольшой куш», или как привести игрока на Матч Звезд КХЛ

Номинация «Лучшая спонсорская активация (бюджет до 1 млн рублей)»

ЗОЛОТО, BetBoom, «Лиличка» Владимира Маяковского на матче «Лилль» – «ПСЖ»

СЕРЕБРО, ФК «Зенит» и «Чистая Линия», Турнир «Камень Ножницы Бумага»

БРОНЗА, Сеть АЗС «Газпромнефть», Российский футбольный союз, Экопробег «Наши парни — Нам по пути» от РФС и сети АЗС «Газпромнефть»

Номинация «Лучшая спонсорская активация (бюджет от 1 млн рублей)»

ЗОЛОТО, Банк ВТБ и Relanta Event Agency, Онлайн-корт ВТБ

СЕРЕБРО, ФК «Зенит» х ПАО «МегаФон», Интеграция в чемпионство

БРОНЗА, ФК «Динамо» Москва, Время расправить крылья – активация спонсорского контракта АК «Россия» и ФК «Динамо» Москва

Номинация «Лучшая спонсорская интеграция/активация в киберспорте»

ЗОЛОТО, BetBoom, Это киберспорт, а не сиська мамкина!

СЕРЕБРО, ESforce Holding, Проект Кибератом – Росатом x ESforce

БРОНЗА, Футбольный клуб «Амкар Пермь», Киберспортивный клуб «Амкар Пермь»: всё только начинается

Номинация «Лучшее антикризисное решение в спортивном маркетинге»

ЗОЛОТО, ООО “ФОРМУЛА ТЕННИС – ХОККЕЙ”, Новый формат пресс-центра St.Petersburg Ladies Trophy 2022

СЕРЕБРО, Банк ВТБ и Relanta Event Agency, Онлайн-корт ВТБ

БРОНЗА, ESforce Holding, Менеджмент RuHub (The International 10 и PGL Major Stockholm 2021)

Номинация «Лучший digital проект»

ЗОЛОТО, ООО «ЮНИБОР», Цифровая платформа ЮНИБОР

СЕРЕБРО, АО «ФК «ЛОКОМОТИВ», Новый сайт ФК «Локомотив»

БРОНЗА, Sportsoft, Сайт для московской федерации Футбола

Номинация «Лучший DIGITAL-проект в медиа»

ЗОЛОТО, Олимпийский комитет России, Олимпийские игры в аккаунтах ОКР

СЕРЕБРО, Sports.ru, Фонбет/performance-спецпроекты

БРОНЗА, БК «Лига Ставок» и агентство Playmaker, Из России в Монако. Конкурс на лучший любительский гол

Номинация «Лучший PR проект спортивного клуба/события/организации»

ЗОЛОТО, ХК «Авангард», G-Drive, Dubai Ice Show 2021: жаркий хоккейный пиар под солнцем Эмиратов

СЕРЕБРО, ПАО «Газпром нефть», Активация «Открывая Сибирь» на ралли «Шелковый путь»

БРОНЗА, BetBoom, BetBoom x ФК Уфа

Номинация «Лучший магазин/сеть фирменной атрибутики спортивного клуба / организации / события»

ЗОЛОТО, ФК «Динамо» Москва, Магазин атрибутики ФК «Динамо-Москва»

СЕРЕБРО, ХК «Авангард», Развитие интернет-магазина ХК «Авангард»

БРОНЗА, АНО ФК «Нижний Новгород», Официальный магазин ФК «Нижний Новгород»

Номинация «Лучший малобюджетный проект»

ЗОЛОТО, ЗАО ХК «Динамо-Минск», День рождения Зубрика

СЕРЕБРО, Хоккейный клуб «Сочи», «Выставка от фаната»

БРОНЗА, АНО ФК «Нижний Новгород», Каждый нижегородец в игре

Номинация «Лучший маркетинг проекта в области популяризации спорта и здорового образа жизни. Игровые виды спорта»

ЗОЛОТО, Регби-клуб ЦСКА, Бизнес-лига «Матч ТВ» по тэг-регби

СЕРЕБРО, ХК «Авангард», Программа развития массового хоккея и проект «Хоккей в школе»

БРОНЗА, АО «ФК «ЛОКОМОТИВ», РЖД-ТУР ЧЕМПИОНОВ

Номинация «Лучший маркетинг проекта в области популяризации спорта и здорового образа жизни. Неигровые виды спорта»

ЗОЛОТО, SVOE:TEAM, Кубок братьев Агеевых и Олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ. Формат «Индор»

СЕРЕБРО, Российская федерация прыжков в воду, «1-й Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду»

БРОНЗА, АНО «Московский спорт», Ночь Московского спорта

Номинация «Лучший маркетинг спортивного события. Игровые виды спорта»

ЗОЛОТО, МАТЧ ТВ, ЕВРО 2021 НА МАТЧ ТВ

СЕРЕБРО, ХК «Авангард», G-Drive, All Star Avangard Games`22

БРОНЗА, Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея России», 75 лет отечественному хоккею

Номинация «Лучший маркетинг спортивного события. Неигровые виды спорта»

ЗОЛОТО, UP2Action, Ozon Гонка Легкова

СЕРЕБРО, АНО «Московский спорт», Чемпионат Европы по BMX

БРОНЗА, Российская федерация прыжков в воду, «1-й Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду»

Номинация «Лучший проморолик спортивного клуба, лиги, федерации, события»

ЗОЛОТО, BetBoom, Это киберспорт, а не сиська мамкина!

СЕРЕБРО, ХК «Авангард», Промо плей-офф Старики

БРОНЗА, ОУДЖИ Продакшн, Команда большого города

Номинация «Лучший социальный проект (бюджет до 1 млн рублей)»

ЗОЛОТО, АО «ФК «Зенит», Социальная акция «Одна хромосома – тысячи личностей» ФК «Зенит» и программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть»

СЕРЕБРО, Баскетбольный клуб «Зенит», «За чистую игру и чистый город»

БРОНЗА, Хоккейный клуб «Сочи», Хоккейный субботник на берегу моря

Номинация «Лучший социальный проект (бюджет от 1 млн рублей)»

ЗОЛОТО, Сеть АЗС «Газпромнефть», Социальные проекты, объединяющие G-Drive и спорт в областях экологии, инклюзии и благотворительности

СЕРЕБРО, Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь» и ЗАО «ХК «Динамо-Минск», Твоя семья – твоя команда

БРОНЗА, ZASPORT, Социальная коммуникационная кампания в поддержку спортсменов «Команда России. Вместе мы сила!» в преддверии Олимпийских игр в Пекине

Номинация «Лучший специальный проект»

ЗОЛОТО, ХК «Авангард», Документальный фильм «Омск, это для тебя»

СЕРЕБРО, ФК «Динамо» Москва, День рождения Льва Яшина

БРОНЗА, Хоккейный клуб «Сочи», Sochi Winter Cup 2022

ПОБЕДИТЕЛИ В СПЕЦИАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ MARSPO AWARDS 2022:

Номинация «Лучшая пресс-служба»

ФК «Динамо» Москва

Номинация «Агентство года»

Агентство Playmaker

Номинация «Медиаменеджер года»

Александр Тащин, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ»

Номинация «Правообладатель года»

Российская Премьер-Лига

Номинация «Бренд в спорте»

Букмекерская контора Winline

Номинация «Лучшее СМИ, освещающее вопросы спортивного маркетинга, менеджмента и спортивного бизнеса в целом»

Sports.ru

Номинация «Лучший журналист, освещающий вопросы спортивного маркетинга»

Василий Конов

Номинация «Лучший интернет-проект в сфере спортивного маркетинга»

Коммент.Шоу

Номинация «Лучший спортивный стартап»

i-BrainTech

Номинация «Спортсмен нового времени»

Алина Загитова