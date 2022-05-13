Двукратный чемпион мира по дартсу Тэд Хэнки приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании

Двукратный чемпион мира по дартсу Тэд Хэнки приговорен к двум годам тюремного заключения по обвинению в изнасиловании.

В сентябре заявление на 54-летнего спортсмена написала молодая девушка. Она сообщила, что после интимных отношений с Хэнки у нее начался посттравматический стресс.

Изначально Хэнки отрицал обвинения, но потерпевшая в ходе судебного процесса предоставила видеозапись происшествия. После этого дартсмен признал себя виновным.

Сообщается, что возраст девушки составлял от 16 до 18 лет.

Хэнки становился чемпионом мира по дартсу в 2000 и 2009 годах.