Мартен Фуркад: «В детстве я восхищался Армстронгом, наивно верил, что он лучший. Когда он признался в обмане, я воспринял это очень близко к сердцу»

Мартен Фуркад объяснил, почему всегда уделял много внимания борьбе с допингом.

Французский биатлонист получил олимпийскую медаль за масс-старт Ванкувера-2010. Изначально победу одержал россиянин Устюгов, но его дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Международный олимпийский комитет (МОК) смог утвердить перераспределение наград лишь в сентябре 2025-го.

«Я горжусь, что стал победителем трех разных Олимпиад, но прежде всего тем, что завоевал золотую медаль в борьбе с допингом. Я многое вкладывал в эту борьбу на протяжении всей карьеры, еще до того, как понял, что это повлияет на мои достижения.

Решимость в борьбе с допингом происходит из моего воспитания. Из моего понимания, что конкретную красную черту пересекать нельзя.

В детстве я восхищался Лэнсом Армстронгом, который одержал бесчисленное количество побед на «Тур де Франс». Я наивно верил, что он лучший, несмотря на то, что другие вокруг него уже попадались на допинге.

В 2012 году, когда он признался в обмане, я уже был номером один в биатлоне, виде спорта, который в то время не был застрахован от допинга. Я воспринял это очень близко к сердцу.

Меня проверяли до тридцати раз в год. Это был своего рода абонемент на честность. Но когда Армстронг показал, что можно годами обходить все эти тесты, единственным вариантом для меня было дать отпор, сделать так, чтобы мой голос был услышан. Если для кого-то это просто спорт, то для меня это моя идентичность», – заявил шестикратный олимпийский чемпион в интервью L’Équipe.