Чемпионат Европы по велошоссе. Эвенепул и Ройссер победили в «разделках», Ныч – 20-й, Дронова – 23-я

Ремко Эвенепул выиграл разделку на чемпионате Европы, россиянин Артем Ныч – 20-й.

Велошоссе

Чемпионат Европы

Лориоль-сюр-Дром – Этуаль-сюр-Рон, Франция

24 км

Индивидуальная гонка с раздельным стартом

Мужчины

1. Ремко Эвенепул (Бельгия) – 28.26,36

2. Филиппо Ганна (Италия) – 43,37

3. Никлас Ларсен (Дания) – 1.08,56

4. Итан Хэйтер (Великобритания) – 1.09,26

5. Джошуа Тарлинг (Великобритания) – 1.10,61

6. Дан Холе (Нидерланды) – 1.38,6

7. Матиас Вацек (Чехия) – 1.43,95

8. Штефан Кюнг (Швейцария) – 1.47,44...

20. Артем Ныч (Россия) – 2.43,73

Женщины

1. Марлен Ройссер (Швейцария) – 33.06,83

2. Мие Бьорндал Оттестад (Норвегия) – 49,2

3. Миша Бредеволд (Нидерланды) – 51,08

4. Катрине Олеруд (Норвегия) – 51,28

5. Лике Нойен (Нидерланды) – 58,23

6. Жюльетт Лабу (Франция) – 1.04,26...

23. Тамара Дронова (Россия) – 3.41,3...

29. Наталья Фролова (Россия) – 6.15,48

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
