Чемпионат Европы по велошоссе. Эвенепул и Ройссер победили в «разделках», Ныч – 20-й, Дронова – 23-я
Велошоссе
Чемпионат Европы
Лориоль-сюр-Дром – Этуаль-сюр-Рон, Франция
24 км
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
Мужчины
1. Ремко Эвенепул (Бельгия) – 28.26,36
2. Филиппо Ганна (Италия) – 43,37
3. Никлас Ларсен (Дания) – 1.08,56
4. Итан Хэйтер (Великобритания) – 1.09,26
5. Джошуа Тарлинг (Великобритания) – 1.10,61
6. Дан Холе (Нидерланды) – 1.38,6
7. Матиас Вацек (Чехия) – 1.43,95
8. Штефан Кюнг (Швейцария) – 1.47,44...
20. Артем Ныч (Россия) – 2.43,73
Женщины
1. Марлен Ройссер (Швейцария) – 33.06,83
2. Мие Бьорндал Оттестад (Норвегия) – 49,2
3. Миша Бредеволд (Нидерланды) – 51,08
4. Катрине Олеруд (Норвегия) – 51,28
5. Лике Нойен (Нидерланды) – 58,23
6. Жюльетт Лабу (Франция) – 1.04,26...
23. Тамара Дронова (Россия) – 3.41,3...
29. Наталья Фролова (Россия) – 6.15,48