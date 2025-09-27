Чемпионат мира по велошоссе. Вальер победила в групповой гонке, Фишер-Блэк – 2-я, Гарсиа – 3-я

Магдален Вальер победила в групповой гонке на чемпионате мира по велошоссе.

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе Кигали, Руанда Женщины 164,6 км Профиль/Карта 1. Магдален Вальер (Канада) – 4.34,48 2. Ниам Фишер-Блэк (Новая Зеландия) – 0,23 3. Мави Гарсиа (Испания) – 0,27 4. Элиз Чеббей (Швейцария) – 0,41 5. Риянне Маркус (Нидерланды) – 0,57 6. Антониа Нидермайер (Германия) – 1,17