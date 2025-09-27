3

Чемпионат мира по велошоссе. Вальер победила в групповой гонке, Фишер-Блэк – 2-я, Гарсиа – 3-я

Магдален Вальер победила в групповой гонке на чемпионате мира по велошоссе.

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе

Кигали, Руанда

Женщины

164,6 км

Профиль/Карта

1. Магдален Вальер (Канада) – 4.34,48

2. Ниам Фишер-Блэк (Новая Зеландия) – 0,23

3. Мави Гарсиа (Испания) – 0,27

4. Элиз Чеббей (Швейцария) – 0,41

5. Риянне Маркус (Нидерланды) – 0,57

6. Антониа Нидермайер (Германия) – 1,17

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
велошоссе
чемпионат мира по велоспорту
результаты
logoсборная Нидерландов жен
logoсборная Германии жен
сборная Швейцарии жен
logoсборная Испании жен
сборная Канады (жен)
