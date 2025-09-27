Чемпионат мира по велошоссе. Вальер победила в групповой гонке, Фишер-Блэк – 2-я, Гарсиа – 3-я
Магдален Вальер победила в групповой гонке на чемпионате мира по велошоссе.
Чемпионат мира по велоспорту на шоссе
Кигали, Руанда
Женщины
164,6 км
1. Магдален Вальер (Канада) – 4.34,48
2. Ниам Фишер-Блэк (Новая Зеландия) – 0,23
3. Мави Гарсиа (Испания) – 0,27
4. Элиз Чеббей (Швейцария) – 0,41
5. Риянне Маркус (Нидерланды) – 0,57
6. Антониа Нидермайер (Германия) – 1,17
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
