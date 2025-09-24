Чемпионат мира по велошоссе. Австралии выиграла смешанную командную гонку, Франция с Сиваковым – 2-я
Сборная Австралии выиграла смешанную командную гонку на ЧМ по велошоссе.
Чемпионат мира по велоспорту на шоссе
Руанда, Кигали
Смешанная командная гонка
1. Австралия – 54,30
Броди Чапман
Джей Вайн
Люк Плапп
Майкл Мэттьюс
Аманда Спрэтт
Фелисити Уилсон-Хаффенден
2. Франция – 54,35
Седрин Кербаоль
Жюльетт Лабу
Маева Сквибан
Бруно Армирайл
Пол Сейшас
Павел Сиваков
3. Швейцария – 54,40
Ян Кристен
Штефан Кюнг
Ясмин Лихти
Марлен Ройссер
Ноэми Рюэгг
Мауро Шмид
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости