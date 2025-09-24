  • Спортс
  Чемпионат мира по велошоссе. Австралии выиграла смешанную командную гонку, Франция с Сиваковым – 2-я
Чемпионат мира по велошоссе. Австралии выиграла смешанную командную гонку, Франция с Сиваковым – 2-я

Сборная Австралии выиграла смешанную командную гонку на ЧМ по велошоссе.

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе

Руанда, Кигали

Смешанная командная гонка

Профиль/Карта

1. Австралия – 54,30

Броди Чапман
Джей Вайн
Люк Плапп
Майкл Мэттьюс
Аманда Спрэтт
Фелисити Уилсон-Хаффенден

2. Франция – 54,35

Седрин Кербаоль
Жюльетт Лабу
Маева Сквибан
Бруно Армирайл
Пол Сейшас
Павел Сиваков

3. Швейцария – 54,40

Ян Кристен
Штефан Кюнг
Ясмин Лихти
Марлен Ройссер
Ноэми Рюэгг
Мауро Шмид

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс
