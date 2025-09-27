Международный союз велосипедистов не будет отстранять Израиль: «Мир не достигается через изоляцию»

Международный союз велосипедистов не будет отстранять спортсменов из Израиля.

Об этом глава организации Давид Лапартьен высказался в Кигали (Руанда), где проходит чемпионат мира по велошоссе. Ранее несколько этапов многодневки «Вуэльта Испании» были сорваны из-за антиизраильских протестов на фоне ситуации в секторе Газа.

«Мы не инструмент санкций, мы инструмент, служащий идеалам объединения людей через спорт – ради содействия миру. А мир не достигается через изоляцию.

Поэтому мы будем приветствовать израильских спортсменов так же, как и палестинских, когда принимаем их на наших соревнованиях. В этом и заключается сила олимпийского движения.

Посмотрите на Олимпийские игры в Париже: там были все страны. И хотя российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, они все равно там были. Мы считаем, что ни один спортсмен не должен быть лишен возможности участвовать в соревнованиях», – заявил Лапартьен.

Российские велогонщики выступают на турнирах UCI индивидуально в нейтральном статусе.

