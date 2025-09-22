Велокоманда UAE Team Emirates – XRG установила рекорд по победам за сезон. Они победили 86 раз

Команда UAE Team Emirates – XRG установила рекорд по победам за сезон.

86-ю победу команде принес велогонщик из США Брэндон Макналти, который выиграл «Тур Люксембурга» в общем зачете.

16 побед в составе UAE Team Emirates – XRG на счету Тадея Погачара . 13 раз побеждал Исаак Дель Торо , 10 – Жоау Алмейда, 8 – Хуан Аюсо, 5 – Джей Вайн.

По 4 победы одержали Брэндон Макналти, Хонатан Нарваэс, Иво Оливейра, по 3 – Антонио Моргадо и Марк Солер, по 2 – Ян Кристен, Алессандро Кови, Феликс Гросшартнер, Хуан Себастьян Молано, Тим Велленс, по одной – Игор Арриета, Филиппо Барончини, Рафал Майка, Павел Сиваков и Адам Йейтс .

Предыдущий рекорд (85 побед за сезон) принадлежал Team Columbia – HTC. Он продержался 16 лет.