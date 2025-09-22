0

Велокоманда UAE Team Emirates – XRG установила рекорд по победам за сезон. Они победили 86 раз

Команда UAE Team Emirates – XRG установила рекорд по победам за сезон.

86-ю победу команде принес велогонщик из США Брэндон Макналти, который выиграл «Тур Люксембурга» в общем зачете.

16 побед в составе UAE Team Emirates – XRG на счету Тадея Погачара. 13 раз побеждал Исаак Дель Торо, 10 – Жоау Алмейда, 8 – Хуан Аюсо, 5 – Джей Вайн.

По 4 победы одержали Брэндон Макналти, Хонатан Нарваэс, Иво Оливейра, по 3 – Антонио Моргадо и Марк Солер, по 2 – Ян Кристен, Алессандро Кови, Феликс Гросшартнер, Хуан Себастьян Молано, Тим Велленс, по одной – Игор Арриета, Филиппо Барончини, Рафал Майка, Павел Сиваков и Адам Йейтс.

Предыдущий рекорд (85 побед за сезон) принадлежал Team Columbia – HTC. Он продержался 16 лет.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ProCyclingStats
велошоссе
рекорды
Брэндон Макналти
UAE Team Emirates (Lampre-Merida)
Марк Солер
Иво Оливейра
Джей Вайн
Феликс Гросшартнер
Хуан Аюсо
Жоау Алмейда
logoРафал Майка
Хуан Молано
logoТадей Погачар
Антонио Моргадо
Павел Сиваков
Хонатан Нарваэс
Тим Велленс
Адам Йейтс
Исаак дель Торо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Велоспорт в Telegram
Материалы по теме
«Барыс» нанес 8 бросков за матч с «Динамо» Минск. Это худший результат в истории КХЛ
631 минуту назад
Кейн может вернуться в АПЛ летом, чтобы побить рекорд Ширера. Отступные форварда – 65 млн евро, объявить «Баварии» решение он должен зимой (Bild)
43сегодня, 14:30
10 бразильцев вышли в старте «Краснодара» и «Зенита» – это рекорд чемпионатов России
123сегодня, 10:07
Главные новости
Чемпионат мира по велошоссе. Эвенепул выиграл золото в «разделке», Вайн – 2-й, Погачар – 4-й, Ныч – 22-й
10вчера, 17:25
Французский велосипедист арестован в Приморье по подозрению в незаконном пересечении границы
3117 сентября, 11:15
Канарские острова не примут этапы «Вуэльты» в 2026-м, если среди участников будет израильская команда
5016 сентября, 14:19
UCI о пропалестинских протестах на «Вуэльте»: «Сожалеем, что премьер-министр Испании и его правительство поддержали эти действия»
2615 сентября, 19:19
Международный союз велосипедистов: «Неизменно призываем к диалогу и миру. Спорт должен объединять, а не разъединять»
215 сентября, 17:33
Мэр Мадрида о срыве последнего этапа «Вуэльты»: «Один из самых печальных дней на моей памяти. Из-за жестокости активистов гонщикам пришлось бросаться на землю»
5715 сентября, 08:45
Заключительный этап «Вуэльты» отменен из-за выхода пропалестинских активистов на трассу. Вингегор досрочно признан победителем общего зачета
9014 сентября, 19:00
«Вуэльта». 20-й этап. Вингегор победил, Кусс – 2-й, Хиндли – 3-й
4213 сентября, 15:42
«Вуэльта». 19-й этап. Филипсен победил, Педерсен – 2-й, Ермаков – 75-й, Вингегор продолжает возглавлять общий зачет
912 сентября, 16:57
Валгонен и Гонов в октябре выступят на чемпионате мира по велотреку в Чили
12 сентября, 14:25
Ко всем новостям
Последние новости
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
117 апреля, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
1127 марта, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
122 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
27 декабря 2023, 15:46
Суворова и Неяскин выиграли финальный этап Кубка России по гонкам BMX
5 ноября 2023, 08:25