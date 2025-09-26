Российский велогонщик Рикунов выиграл многодневку «Тур озера Поянху» в Китае
Российский велогонщик Петр Рикунов победил в генеральной классификации многодневки «Тур озера Поянху», проходившей в Китае.
Сегодня Рикунов, выступающий за команду Chengdu DYC Cycling, финишировал 11-м на заключительном этапе. Он сохранил лидерство в общем зачете, вторым стал немец Оливер Маттейс (BIKE AID), третьим – Нилс Синшек из Нидерландов (Parkhotel Valkenburg).
Также в многодневке участвовали россияне Тимофей Иванов (9-е место в общем зачете), Андрей Степанов (11-е), Роман Майкин (25-е), Александр Березняк (60-е), Сергей Ростовцев (65-е) и Александр Шакотько (101-е). Они выступали в нейтральном статусе.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
