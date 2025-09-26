Давид Лапартьен переизбран президентом Международного союза велосипедистов
Француз Давид Лапартьен в третий раз избран на пост президента UCI.
Выборы прошли в рамках конгресса Международного союза велосипедистов в Кигали (Руанда).
Лапартьен был единственным кандидатом и будет занимать пост в течение следующих четырех лет.
Давиду Лапартьену 52 года, впервые он возглавил UCI в июле 2017го.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: UCI
