0

Давид Лапартьен переизбран президентом Международного союза велосипедистов

Француз Давид Лапартьен в третий раз избран на пост президента UCI.

Выборы прошли в рамках конгресса Международного союза велосипедистов в Кигали (Руанда). 

Лапартьен был единственным кандидатом и будет занимать пост в течение следующих четырех лет.

Давиду Лапартьену 52 года, впервые он возглавил UCI в июле 2017го. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: UCI
Давид Лапартьен
Международный союз велосипедистов (UCI)
