Давид Лапартьен переизбран президентом Международного союза велосипедистов

Француз Давид Лапартьен в третий раз избран на пост президента UCI.

Выборы прошли в рамках конгресса Международного союза велосипедистов в Кигали (Руанда). Лапартьен был единственным кандидатом и будет занимать пост в течение следующих четырех лет. Давиду Лапартьену 52 года, впервые он возглавил UCI в июле 2017го.