Чемпионат мира по велошоссе. Эвенепул выиграл золото в «разделке», Вайн – 2-й, Погачар – 4-й, Ныч – 22-й

Ремко Эвенепул выиграл золото в «разделке» на чемпионате мира-2025 по велошоссе.

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе Руанда, Кигали Индивидуальная гонка с раздельным стартом 40,6 км Профиль/Карта 1. Ремко Эвенепул (Бельгия) – 49.46,03 2. Джей Вайн (Австралия) – 1.14,8 3. Илан ван Вильдер (Бельгия) – 2.36,07 4. Тадей Погачар (Словения) – 2.37,73 5. Исаак дель Торо (Мексика) – 2.40,86 6. Андреас Лекнессунд (Норвегия) – 2.57,27 7. Люк Плапп (Австралия) – 3.03,34 8. Бруно Армирайл (Франция) – 3.06,07... 22. Артем Ныч (Россия) – 5.37,73