  • Чемпионат мира по велошоссе. Эвенепул выиграл золото в «разделке», Вайн – 2-й, Погачар – 4-й, Ныч – 22-й
2

Ремко Эвенепул выиграл золото в «разделке» на чемпионате мира-2025 по велошоссе.

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе

Руанда, Кигали

Индивидуальная гонка с раздельным стартом

40,6 км

Профиль/Карта

1. Ремко Эвенепул (Бельгия) – 49.46,03

2. Джей Вайн (Австралия) – 1.14,8

3. Илан ван Вильдер (Бельгия) – 2.36,07

4. Тадей Погачар (Словения) – 2.37,73

5. Исаак дель Торо (Мексика) – 2.40,86

6. Андреас Лекнессунд (Норвегия) – 2.57,27

7. Люк Плапп (Австралия) – 3.03,34

8. Бруно Армирайл (Франция) – 3.06,07...

22. Артем Ныч (Россия) – 5.37,73

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
велошоссе
результаты
чемпионат мира по велоспорту
Джей Вайн
logoРемко Эвенепул
Илан ван Вильдер
logoсборная Франции
logoсборная Норвегии
Исаак дель Торо
logoсборная Австралии
Андреас Лекнессунд
logoПримож Роглич
Люк Плапп
сборная Словении
Бруно Армирайл
Артем Ныч
logoсборная России
logoТадей Погачар
logoсборная Бельгии
