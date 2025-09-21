Чемпионат мира по велошоссе. Эвенепул выиграл золото в «разделке», Вайн – 2-й, Погачар – 4-й, Ныч – 22-й
Ремко Эвенепул выиграл золото в «разделке» на чемпионате мира-2025 по велошоссе.
Чемпионат мира по велоспорту на шоссе
Руанда, Кигали
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
40,6 км
1. Ремко Эвенепул (Бельгия) – 49.46,03
2. Джей Вайн (Австралия) – 1.14,8
3. Илан ван Вильдер (Бельгия) – 2.36,07
4. Тадей Погачар (Словения) – 2.37,73
5. Исаак дель Торо (Мексика) – 2.40,86
6. Андреас Лекнессунд (Норвегия) – 2.57,27
7. Люк Плапп (Австралия) – 3.03,34
8. Бруно Армирайл (Франция) – 3.06,07...
22. Артем Ныч (Россия) – 5.37,73
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
