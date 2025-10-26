Тренер Бурлаковой: «Яна собралась, настроилась и выдала тот результат, к которому на сегодня готова»

Тренер Бурлаковой оценил выступление спортсменки в гите на чемпионате мира.

Россиянка Яна Бурлакова завоевала серебро в гите на ЧМ по велотреку в Сантьяго. Накануне она уступила соотечественнице Алине Лысенко в борьбе за бронзу в индивидуальном спринте.

«Вчера был действительно тяжелый длинный день. Закончили поздно, и времени на восстановление до старта квалификации гита было не так много. После самой квалификации времени было не очень много. После прошлогоднего титула чемпионки мира, оказаться пятой в квалификации… Это тоже расстраивает.

Яна собралась, настроилась и выдала тот результат, к которому на сегодня готова. Сбросила с результата квалификации чуть менее секунды. Это очень много на самом деле. И у нас серебряная медаль в гите! Яна первый раз ехала гит на 1 км два раза за день. Это новый опыт и как показала практика, не все спортсменки это выдержали», — сказал Владимир Хозов.