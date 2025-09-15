UCI о пропалестинских протестах на «Вуэльте»: «Сожалеем, что премьер-министр Испании и его правительство поддержали эти действия»

UCI осудил действия протестующих на «Вуэльте», а также позицию испанских властей.

Во время веломногодневки «Вуэльта Испании» проходили массовые пропалестинские протесты, из-за чего гонку неоднократно останавливали. Последний этап был отменен, досрочную победу одержал датчанин Йонас Вингегор.

«UCI выражает полное несогласие и глубокую озабоченность в связи с событиями, которые омрачили проведение «Вуэльты Испании» в 2025 году, особенно внезапной остановкой заключительного этапа в Мадриде, ставшей прямым следствием серии инцидентов с участием пропалестинскими акциями протеста.

С самого начала «Вуэльта» практически ежедневно сталкивалась с помехами из-за действий активистов – вторжения на трассу, поливание уриной, создание опасности для гонщиков и причинение физического вреда. Некоторые спортсмены падали, получали травмы и были вынуждены сойти с гонки.

Мы также сожалеем, что премьер-министр Испании и его правительство поддержали действия, способные помешать спокойному проведению спортивного соревнования, а в некоторых случаях выражали восхищение демонстрантами.

Эта позиция противоречит олимпийским ценностям единства, взаимного уважения и мира. Она также ставит под сомнение способность Испании принимать крупные международные спортивные мероприятия, обеспечивая их проведение в безопасных условиях и в соответствии с принципами Олимпийской хартии», – заявили в Международном союзе велосипедистов.

