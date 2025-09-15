Мэр Мадрида о срыве последнего этапа «Вуэльты»: «Один из самых печальных дней на моей памяти. Из-за жестокости активистов гонщикам пришлось бросаться на землю»
Накануне проходил заключительный 21-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании» по маршруту из Алальпардо в Мадрид. Гонку остановили примерно за 60 км до финиша из-за активистов с флагами Палестины, в зоне проведения соревнований начались столкновения протестующих с полицией.
«Это был один из самых печальных дней в Мадриде на моей памяти. Из-за жестокости активистов велогонщикам пришлось бросаться на землю. Они пришли с канцелярскими кнопками и стеклом. Это жестокие люди.
Я не думал, что финальный этап придется прервать, хотя мы ожидали чего-то подобного. Для этих людей самым приятным моментом было сделать это на улицах Мадрида», – сказал Хосе Луис Мартинес-Альмейда.
Делегат правительства Испании в столице Франсиско Мартин Агирре высказался о протестах.
«В Мадриде не убивают детей и не бомбят больницы, как это происходит в Газе. В Мадриде только остановили одну гонку. Был подан пример достоинства и послан сигнал о мире», – сказал Агирре.
