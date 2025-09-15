  • Спортс
  • Велоспорт
  • Новости
  • Мэр Мадрида о срыве последнего этапа «Вуэльты»: «Один из самых печальных дней на моей памяти. Из-за жестокости активистов гонщикам пришлось бросаться на землю»
1

Мэр Мадрида о срыве последнего этапа «Вуэльты»: «Один из самых печальных дней на моей памяти. Из-за жестокости активистов гонщикам пришлось бросаться на землю»

Мэр Мадрида заявил о жестокости активистов, из-за которых отменили этап Вуэльты.

Накануне проходил заключительный 21-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании» по маршруту из Алальпардо в Мадрид. Гонку остановили примерно за 60 км до финиша из-за активистов с флагами Палестины, в зоне проведения соревнований начались столкновения протестующих с полицией.

«Это был один из самых печальных дней в Мадриде на моей памяти. Из-за жестокости активистов велогонщикам пришлось бросаться на землю. Они пришли с канцелярскими кнопками и стеклом. Это жестокие люди.

Я не думал, что финальный этап придется прервать, хотя мы ожидали чего-то подобного. Для этих людей самым приятным моментом было сделать это на улицах Мадрида», – сказал Хосе Луис Мартинес-Альмейда.

Делегат правительства Испании в столице Франсиско Мартин Агирре высказался о протестах.

«В Мадриде не убивают детей и не бомбят больницы, как это происходит в Газе. В Мадриде только остановили одну гонку. Был подан пример достоинства и послан сигнал о мире», – сказал Агирре.

Антиизраильские протесты сорвали «Вуэльту» – команды даже не финишировали

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Marca
logoВуэльта
Политика
велошоссе
происшествия
Хосе Луис Мартинес-Альмейда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Велоспорт в Telegram
Материалы по теме
Заключительный этап «Вуэльты» отменен из-за выхода пропалестинских активистов на трассу. Вингегор досрочно признан победителем общего зачета
81вчера, 19:00
Израильских шахматистов вынудили сняться с турнира в Испании. Организаторы выступили против их участия в знак поддержки Палестины
10313 сентября, 11:57
Команда Israel-Premier Tech сократит название на ближайшие гонки из-за пропалестинских протестов
2012 сентября, 06:48
Главные новости
Заключительный этап «Вуэльты» отменен из-за выхода пропалестинских активистов на трассу. Вингегор досрочно признан победителем общего зачета
81вчера, 19:00
«Вуэльта». 20-й этап. Вингегор победил, Кусс – 2-й, Хиндли – 3-й
4213 сентября, 15:42
«Вуэльта». 19-й этап. Филипсен победил, Педерсен – 2-й, Ермаков – 75-й, Вингегор продолжает возглавлять общий зачет
912 сентября, 16:57
Валгонен и Гонов в октябре выступят на чемпионате мира по велотреку в Чили
12 сентября, 14:25
Россияне Ныч и Фролова выступят на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Руанде
12 сентября, 14:19
Тренер Кубеев возглавил сборную России по велотреку
12 сентября, 13:26
Гульназ Хатунцева: «Если бы я получала только региональную зарплату от Тульской области, на жизнь мне сто процентов не хватило бы»
212 сентября, 11:45
«КАМАЗ всмятку уничтожил легковушку сопровождения». Велогонщица Хатунцева об инциденте на сборах в Краснодарском крае
112 сентября, 11:29
Гульназ Хатунцева: «Понимаю людей, которые уезжают из деревень. Зарплаты крошечные, а работают они с утра до ночи»
12 сентября, 11:18
Команда Israel-Premier Tech сократит название на ближайшие гонки из-за пропалестинских протестов
2012 сентября, 06:48
Ко всем новостям
Последние новости
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
117 апреля, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
1127 марта, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
122 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
27 декабря 2023, 15:46
Суворова и Неяскин выиграли финальный этап Кубка России по гонкам BMX
5 ноября 2023, 08:25