Международный союз велосипедистов: «Неизменно призываем к диалогу и миру. Спорт должен объединять, а не разъединять»

Международный союз велосипедистов призвал к диалогу и миру.

Во время многодневки «Вуэльта Испании» проходили массовые пропалестинские протесты, из-за чего гонку неоднократно останавливали. Последний этап был отменен.

«В преддверии нашего ежегодного конгресса, который состоится на следующей неделе и в котором примут участие представители национальных федераций России, Палестины, Израиля и Украины, мы вновь подтверждаем наш неизменный призыв к диалогу и миру. Спорт должен объединять, а не разъединять», – говорится в заявлении пресс-службы UCI.

Конгресс пройдет 25 сентября в Руанде, где в этом году состоится чемпионат мира по велошоссе.

Пропалестинские протесты ломают «Вуэльту». Но израильская команда не сходит