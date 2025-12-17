Двукратный призер Олимпийских игр в велотреке Анастасия Войнова завершила карьеру

Призер Олимпийских игр в велоспорте Анастасия Войнова завершила карьеру.

Двукратный призер Олимпийских игр в велотреке Анастасия Войнова объявила о завершении спортивной карьеры.

Войновой 32 года, на ее счету серебро и бронза Игр в командном спринте, пять побед на чемпионатах мира и 13 – на чемпионатах Европы. В 2023 году она взяла паузу в карьере и родила ребенка, после чего вернулась в спорт, но не была допущена к международным соревнованиям.

— Попадание в черный список UCI сыграло свою роль?

— О том, что я нахожусь в черном списке, узнала, когда была беременна. Бабочки‑цветочки в голове, и вот такая новость. Меня это так разозлило! В смысле? Вы меня в черный список отправляете? Я даже не просила у вас нейтральный статус!

— Не хотелось оспорить?

— В декрете не хотелось лезть во все это. И все эти вопросы: «А ты вернешься в спорт?» Я не знала, как ответить. Я вообще не знала, как и что будет, это мой первый ребенок, не знаешь, как вообще тело среагирует. Потом в какой‑то момент для себя я решила, что попробую вернуться, а там будет ясно, готова я продолжать или нет. Что до нейтрального статуса, на тот момент там были такие требования, которые точно не вызывали у меня никаких хороших мыслей.

— И вы вернулись. Даже гит на 1 км проехали! Зачем?

— Через шесть недель после родов я поняла, что хочу продолжать тренироваться. Я же люблю проводить эксперименты над собой. Карьера — это эксперименты. Стала чемпионкой Европы — о, классно, молодец, чемпионкой мира стать сможешь? О, стала чемпионкой мира — может, и рекорд мира побьешь? И тут тоже такой состязательный момент с собой — сумеешь восстановиться или нет. Я набрала форму: базовую, рабочую. На это ушло полгода. Раньше такой формы хватало, чтобы хорошо выступить на Кубке мира или выиграть чемпионат России. Сейчас уже уровень другой, но можно было поставить себе задачу и прибавлять.

— Не хватило эмоциональной составляющей?

— Да, именно моральной составляющей в итоге не хватило. Я поняла, что не хочу гоняться дальше. С таким количеством медалей и заслуг ехать 55‑й чемпионат России на таком эмоциональном фоне? Одним утром проснулась и почувствовала: не хочу идти на тренировку, — сказала Войнова.