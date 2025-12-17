0

Двукратный призер Олимпийских игр в велотреке Анастасия Войнова завершила карьеру

Призер Олимпийских игр в велоспорте Анастасия Войнова завершила карьеру.

Двукратный призер Олимпийских игр в велотреке Анастасия Войнова объявила о завершении спортивной карьеры. 

Войновой 32 года, на ее счету серебро и бронза Игр в командном спринте, пять побед на чемпионатах мира и 13 – на чемпионатах Европы. В 2023 году она взяла паузу в карьере и родила ребенка, после чего вернулась в спорт, но не была допущена к международным соревнованиям. 

— Попадание в черный список UCI сыграло свою роль?

— О том, что я нахожусь в черном списке, узнала, когда была беременна. Бабочки‑цветочки в голове, и вот такая новость. Меня это так разозлило! В смысле? Вы меня в черный список отправляете? Я даже не просила у вас нейтральный статус!

— Не хотелось оспорить?

— В декрете не хотелось лезть во все это. И все эти вопросы: «А ты вернешься в спорт?» Я не знала, как ответить. Я вообще не знала, как и что будет, это мой первый ребенок, не знаешь, как вообще тело среагирует. Потом в какой‑то момент для себя я решила, что попробую вернуться, а там будет ясно, готова я продолжать или нет. Что до нейтрального статуса, на тот момент там были такие требования, которые точно не вызывали у меня никаких хороших мыслей.

— И вы вернулись. Даже гит на 1 км проехали! Зачем?

— Через шесть недель после родов я поняла, что хочу продолжать тренироваться. Я же люблю проводить эксперименты над собой. Карьера — это эксперименты. Стала чемпионкой Европы — о, классно, молодец, чемпионкой мира стать сможешь? О, стала чемпионкой мира — может, и рекорд мира побьешь? И тут тоже такой состязательный момент с собой — сумеешь восстановиться или нет. Я набрала форму: базовую, рабочую. На это ушло полгода. Раньше такой формы хватало, чтобы хорошо выступить на Кубке мира или выиграть чемпионат России. Сейчас уже уровень другой, но можно было поставить себе задачу и прибавлять.

— Не хватило эмоциональной составляющей?

— Да, именно моральной составляющей в итоге не хватило. Я поняла, что не хочу гоняться дальше. С таким количеством медалей и заслуг ехать 55‑й чемпионат России на таком эмоциональном фоне? Одним утром проснулась и почувствовала: не хочу идти на тренировку, — сказала Войнова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoАнастасия Войнова
logoсборная России жен
logoМатч ТВ
велотрек
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Велоспорт в Telegram
Материалы по теме
Российская велогонщица Валгонен подписала контракт с испанской командой Тоуота Valencia
9 декабря, 20:43
Российские велогонщики Белов, Ковязина и Васькова получили нейтральный статус
12 ноября, 14:53
Лысенко о чемпионате мира по велотреку: «Бронзовая медаль – радость и успех. Форма была на спаде, не рассчитывала на такой результат»
8 ноября, 12:10
Главные новости
Российский велогонщик Гонов подписал контракт с командой Мирового тура XDS Astana Team
10 декабря, 12:55
Российская велогонщица Валгонен подписала контракт с испанской командой Тоуота Valencia
9 декабря, 20:43
Российская велогонщица Кожеурова сломала позвоночник на соревнованиях в Москве
9 декабря, 20:23
Пригода и Бурлакова названы лучшими спортсменами года в России
27 ноября, 17:04
Компания Иньесты стала владельцем велокоманды NSN Cycling – бывшей Israel–Premier Tech. Она сменит лицензию на швейцарскую
21 ноября, 13:20
Министр спорта Дегтярев посетил Сирию: «Предложил заключить межведомственный меморандум о сотрудничестве»
18 ноября, 07:03
Российские велогонщики Дьяченко и Шишкина получили нейтральный статус
16 ноября, 12:58
Российские велогонщики Белов, Ковязина и Васькова получили нейтральный статус
12 ноября, 14:53
Лысенко о чемпионате мира по велотреку: «Бронзовая медаль – радость и успех. Форма была на спаде, не рассчитывала на такой результат»
8 ноября, 12:10
Глеб Сырица будет выступать за команду XDS Astana в сезоне-2026
6 ноября, 18:11
Ко всем новостям
Последние новости
25-летний итальянский велогонщик Кевин Боналдо умер после сердечного приступа. Он провел месяц в коме
25 октября, 07:57
Вице-спикер Госдумы Жуков: «Нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши»
27 сентября, 13:10
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
17 апреля, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
27 марта, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
22 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35