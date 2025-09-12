«КАМАЗ всмятку уничтожил легковушку сопровождения». Велогонщица Хатунцева об инциденте на сборах в Краснодарском крае

Велогонщица Гульназ Хатунцева рассказала, как чуть не попала под КАМАЗ на сборах.

– В велотреке у России постоянно есть успехи, в том числе на тех же Олимпиадах. По поводу зарплат: зависти к другим видам спорта нет? Тем более что непопадание футболистов на чемпионат мира будет важнее побед велогонщиц.

– Зависти нет. Молодой я вообще о таких вещах не задумывалась. Сейчас, когда я взрослый спортсмен, конечно, есть мысли: у нас регулярно на чемпионатах мира и Европы есть медали в велотреке, да и на Олимпиадах. Но наш спорт не развивают. Дело даже не в зарплатах, такого вида спорта в принципе для некоторых людей нет, его не знают. Велосипед для большинства – сесть до магазина доехать. Реакция, когда я говорила людям, что занимаюсь велоспортом: «О, я тоже умею на велосипеде кататься!» (Смеется.)

При этом тренировки у нас не слабее, чем в других видах спорта, даже жестче. У нас гонки разве что в снег отменяют, но в дождь и ветер мы тренируемся и соревнуемся. Тренируемся на шоссе – рядом машины и недовольные водители. Это мало с чем можно сравнить, наш вид спорта точно не отстает от других. Но футбол или фигурное катание популярнее. Да, иногда за это обидно.

– С водителями возникали инциденты?

– Очень зависит от региона. Из Адыгеи уже не вылезают спортсмены, поэтому они привыкли с нами жить. Хотя попадаются разные – кто-то пытается резко по тормозам бить, проверяет нас. Кто-то подрезает, «облизывает» при обгоне. В Воронеже водители ездят не очень. У курортов опасно – люди разные попадаются.

Мы как-то были на сборах в Кабардинке, Краснодарский край. Ехали в сторону Геленджика – две полосы, широченная обочина. Мы ехали по обочине, километров 27 в час. Я ехала в первой паре – поворачиваю голову назад и вижу полный КАМАЗ, и его шатает уже. Я крикнула девочкам: «Ускоряемся!» Еще чуть-чуть – он лег бы на нас. В итоге он ехавшую за нами легковушку сопровождения уничтожил всмятку. Одна девочка упала на бок, но, слава богу, он только ее колесо зацепил. Сказал, что просто профукал. Страшная ситуация. Наверняка слышал, как под Питером пару лет назад двух девчонок 14-15 лет сбил грузовик. Летальные исходы бывают, к сожалению.

Я, кстати, понимаю, почему еще велогонщиков не любят. У нас обычно шоссейные чемпионаты России проводят в городах в выходные. Специально, чтобы люди могли прийти посмотреть. В итоге все так перекрывают, что народ выехать не может. А виноваты мы, получается, – сказала бронзовый призер Олимпиады-2020 по велотреку Хатунцева.