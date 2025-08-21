Четыре российских велогонщика получили нейтральный статус.

Это Анна Беляева, Камила Иминова, Софья Келлер и Семен Клишин.

Об этом сообщили в Международном союзе велосипедистов (UCI) .

18‑летняя Беляева и 19‑летняя Иминова выступают в трековых гонках и являются призерами международных соревнований в Санкт‑Петербурге. 18‑летние Келлер и Клишин выступают в маунтинбайке.