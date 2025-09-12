  • Спортс
Гульназ Хатунцева: «Понимаю людей, которые уезжают из деревень. Зарплаты крошечные, а работают они с утра до ночи»

Велогонщица Гульназ Хатунцева высказалась о том, что люди уезжают из деревень.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 по велотреку Хатунцева родом из села Новобалтачево в Башкортостане.

– Часто едешь по российским деревням – заброшенные дома, разруха. Есть грусть из-за урбанизации и упадка деревень? Или это логичное развитие цивилизации?

– Я понимаю людей, которые оттуда уезжают. Зарплаты крошечные, а работают они с утра до ночи, и работа у них – дай им Бог здоровья. У меня в полях брат остался, 1998 года рождения, трудится в колхозе. Рано с утра уходит, поздно вечером приходит – и жизни не видит. Молодежь, конечно, уезжает. Но у нас в Новобалтачеве все более-менее держится, потому что кто-то остается. Некоторые в райцентре Чекмагуше лицей окончили и в колхоз вернулись.

Нам в деревне было непросто еще и потому, что в 2008 году из жизни ушел мой папа, и мама осталась одна с семью детьми. Низкий поклон ей – у меня сейчас двое, и на уме вопрос: «Как она семерых вырастила?» Сейчас все чаще думаю – ведь у нее не было молодости, она для себя не жила, получается. И от этих мыслей грустно. Грустно не от того, что у нас чего-то не хватало, а грустно от того, что будто я не смогу ей уже это компенсировать. Очень бы хотела, но как бы я ни помогала... это почти невозможно.

– Но она сама выбрала такую жизнь? У нее же был выбор, наверное.

– Скорее всего. Но у нас, например, не было никаких нянь. Старшая выросла – она и помогала. Мы сами себе нянями были. Я очень благодарна родителям, что они нам дали все. Даже когда чего-то не было... Они все равно дали все, что могли. Мне хватало. Это и их заслуга, что я доросла до таких высот.

Зато такие условия очень закаляют. Как только попала в Москву, участвовала в чемпионате по маунтинбайку. Попала на этот турнир случайно, девочка другая заболела. Когда у меня не получалось – просто бежала в гору с велосипедом, на характере. И выиграла. Именно после этого меня решили отправить на сборы московской команды. Помню, как смотрела на других и хотела эту форму сборной Москвы! И красивая, и бесплатная, ха-ха.

У меня тогда мобильного телефона не было – я писала в деревню письма. Наткнулась несколько лет назад на свое тогдашнее письмо. И я там обещаю своим – вот буду стараться, попаду в сборную России... И правда, года мне хватило, я все турниры выигрывала. А в 2011-м мы уже впервые выехали на юниорскую Европу, – сказала Хатунцева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
