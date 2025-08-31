Российский велогонщик Артем Ныч получил нейтральный статус.

30-летний Ныч выиграл многодневку «Тур Португалии», которая проходила в августе. Он выступает за португальскую команду Anicolor/Tien 21.

Также нейтральные статусы получили 30-летний паралимпиец Иван Ермаков, выступающий как на треке, так и на шоссе, 28-летняя спортсменка из Тулы Наталья Фролова (трек, шоссе), победитель юниорского первенства России-2025 в велогонке на шоссе 20-летний Андрей Белянин.