0

Российский велогонщик Артем Ныч получил нейтральный статус

Российский велогонщик Артем Ныч получил нейтральный статус.

30-летний Ныч выиграл многодневку «Тур Португалии», которая проходила в августе. Он выступает за португальскую команду Anicolor/Tien 21. 

Также нейтральные статусы получили 30-летний паралимпиец Иван Ермаков, выступающий как на треке, так и на шоссе, 28-летняя спортсменка из Тулы Наталья Фролова (трек, шоссе), победитель юниорского первенства России-2025 в велогонке на шоссе 20-летний Андрей Белянин.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoсборная России
logoсборная России жен
велотрек
Андрей Белянин
Наталья Фролова
Артем Ныч
велошоссе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Велоспорт в Telegram
Материалы по теме
Четыре российских велогонщика получили нейтральный статус
21 августа, 06:21
Чемпионка России по велошоссе Третьякова дисквалифицирована на 4 года за генный допинг
117 августа, 14:12
Александр Власов: «Еду все осенние итальянские классики с сентября по октябрь. На чемпионате мира точно не выступлю»
215 августа, 15:51
Главные новости
«Вуэльта». 9-й этап. Вингегор победил, Пидкок – 2-й, Алмейда – 3-й, Трэен сохранил лидерство в общем зачете
16сегодня, 15:33
Главный тренер сборной России по велошоссе Абрамян получил нейтральный статус
сегодня, 12:46
«Вуэльта». 8-й этап. Филипсен одержал победу, Вивиани – 2-й, Трэен остался лидером общего зачета
13вчера, 16:03
«Вуэльта». 7-й этап. Аюсо выиграл горный этап, Фриго – 2-й, Гарсия Перна – 3-й
1129 августа, 16:32
Крису Фруму диагностировали пневмоторакс, переломы ребер и поясничного позвонка. Он получил травмы на тренировке
229 августа, 12:42
«Вуэльта». 6-й этап. Вайн победил, Трэен финишировал 2-м и возглавил общий зачет
1228 августа, 15:47
Пропалестинские протестующие прервали гонку команды Israel-Premier Tech на пятом этапе «Вуэльты»
28 августа, 07:28
«Вуэльта». 5-й этап. UAE Team Emirates – XRG победила в командной «разделке», Visma | Lease a Bike – 2-я
827 августа, 16:35
«Вуэльта». 4-й этап. Тернер победил, Филипсен – 2-й, Планкарт – 3-й
1026 августа, 15:01
Гийом Мартен получил перелом двух позвонков из-за падения на этапе «Вуэльты»
26 августа, 11:33
Ко всем новостям
Последние новости
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
117 апреля, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
1127 марта, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
122 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
27 декабря 2023, 15:46
Суворова и Неяскин выиграли финальный этап Кубка России по гонкам BMX
5 ноября 2023, 08:25