Яна Бурлакова о серебре ЧМ: «В вечерних заездах все отпустила – все мысли о медалях, которые мне очень хотелось навешать на себя»

Гонщица Яна Бурлакова призналась, что ей было тяжело в гите на чемпионате мира.

Россиянка завоевала серебро в гите на 1000 м на ЧМ по велотреку в Чили.

«Было очень тяжело. До сих пор сейчас не верится, что я серебряный призер чемпионата мира этого года, так как начало соревнований получилось не очень удачным для меня. Не получалось сконцентрироваться и настроиться. Морально было тяжело, в том числе и в утренней сессии.

В вечерних заездах я уже все отпустила – все мысли о медалях, которые мне очень хотелось навешать на себя. В общем, просто ехала для себя, для души, получить удовольствие. И, как мы видим, это намного лучше работает», – сказала Бурлакова.