Яна Бурлакова о серебре ЧМ: «В вечерних заездах все отпустила – все мысли о медалях, которые мне очень хотелось навешать на себя»
Гонщица Яна Бурлакова призналась, что ей было тяжело в гите на чемпионате мира.
Россиянка завоевала серебро в гите на 1000 м на ЧМ по велотреку в Чили.
«Было очень тяжело. До сих пор сейчас не верится, что я серебряный призер чемпионата мира этого года, так как начало соревнований получилось не очень удачным для меня. Не получалось сконцентрироваться и настроиться. Морально было тяжело, в том числе и в утренней сессии.
В вечерних заездах я уже все отпустила – все мысли о медалях, которые мне очень хотелось навешать на себя. В общем, просто ехала для себя, для души, получить удовольствие. И, как мы видим, это намного лучше работает», – сказала Бурлакова.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости