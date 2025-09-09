16-й этап «Вуэльты» сократили на 8 км из-за антиизраильских протестов в зоне финиша

Этап веломногодневки «Вуэльта Испании» сократили на 8 км из-за протестующих.

16-й этап длиной 167,9 км проходил сегодня по маршруту Пойо – Кастро-де-Эрвиль. Организаторам пришлось сократить гонку на 8 км из-за антиизраильских протестов в зоне финиша. Этап выиграл колумбиец Эган Арли Берналь из команды INEOS Grenadiers.

Ранее из-за пропалестинских активистов на 11-м этапе «Вуэльты» не стали выявлять победителя.

