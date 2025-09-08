0

«Вуэльта». 16-й этап. Гонщики проедут 167,9 км с четырьмя категорийными вершинами

9 сентября состоится 16-й этап веломногодневки «Вуэльта».

Гонщики проедут 167,9 км с четырьмя категорийными вершинами.

«Вуэльта-2025»

16-й этап

Пойо – Кастро де Эрвиль

167,9 км

Профиль/Карта

Начало – 14:12 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko

Общий зачет (после 15-го этапа)

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 57.35,33

2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,48

3. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 2,38

4. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,10

5. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 3,30

6. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 4,21

7. Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) – 4,53

8. Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) – 5,46

9. Джуниор Лесерф (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 5,49

10. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 6,33...

87. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 2.10,48

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Джей Хиндли
logoВуэльта
Феликс Галль
результаты
велошоссе
logoТомас Пидкок
Джуниор Лесерф
Турстейн Трэен
Роман Ермаков
Джулио Пеллиццари
Мэттью Ричителло
Жоау Алмейда
Сепп Кусс
logoЙонас Вингегор
