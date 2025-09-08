«Вуэльта». 16-й этап. Гонщики проедут 167,9 км с четырьмя категорийными вершинами
Гонщики проедут 167,9 км с четырьмя категорийными вершинами.
«Вуэльта-2025»
16-й этап
Пойо – Кастро де Эрвиль
167,9 км
Начало – 14:12 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko
Общий зачет (после 15-го этапа)
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 57.35,33
2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,48
3. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 2,38
4. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,10
5. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 3,30
6. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 4,21
7. Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) – 4,53
8. Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) – 5,46
9. Джуниор Лесерф (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 5,49
10. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 6,33...
87. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 2.10,48