«Вуэльта». 14-й этап. Гонщики проедут по горному маршруту с набором высоты 3800 м и финишем в подъем первой категории
«Вуэльта-2025»
14-й этап
Авилес – Ла-Фаррапона
135,9 км
Начало – 14.50 по московскому времени.
Общий зачет (после 13-го этапа)
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 49.30,54
2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,46
3. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 2,18
4. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,00
5. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 3,15
6. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 4,01
7. Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) – 4,33
8. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 4,54
9. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 5,21
10. Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) – 5,26...
83. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 1.45,25