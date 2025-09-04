2

«Вуэльта». 13-й этап. Гонщики проедут горный этап с подъемом на Альто дель Англиру

5 сентября пройдет 13-й этап веломногодневки «Вуэльта».

Гонщики проедут горный этап с подъемом на Альто дель Англиру.

«Вуэльта Испании-2025»

13-й этап

Кабесон-де-ла-Саль – Альто дель Англиру

202,7 км

Профиль/Карта

Начало – 13:10 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko

Общий зачет (после 12-го этапа)

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 44.36,45

2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,50

3. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 0,56

4. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 1,06

5. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 2,17

6. Бруно Армирайл (Франция, Decathlon AG2R La Mondiale Team) – 2,23

7. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 2,26

8. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,30

9. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 2,33

10. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,44

11. Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) – 3,11...

90. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 1.22,03

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoЙонас Вингегор
logoТомас Пидкок
Джей Хиндли
Жоау Алмейда
Феликс Галль
Мэттью Ричителло
Джулио Чикконе
Джулио Пеллиццари
Маттео Йоргенсон
