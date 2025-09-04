«Вуэльта». 13-й этап. Гонщики проедут горный этап с подъемом на Альто дель Англиру
Гонщики проедут горный этап с подъемом на Альто дель Англиру.
«Вуэльта Испании-2025»
13-й этап
Кабесон-де-ла-Саль – Альто дель Англиру
202,7 км
Начало – 13:10 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko
Общий зачет (после 12-го этапа)
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 44.36,45
2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,50
3. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 0,56
4. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 1,06
5. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 2,17
6. Бруно Армирайл (Франция, Decathlon AG2R La Mondiale Team) – 2,23
7. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 2,26
8. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,30
9. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 2,33
10. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,44
11. Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) – 3,11...
90. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 1.22,03