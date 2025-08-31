«Вуэльта». 9-й этап. Гонщики проедут 195,5 км с финишем на вершине первой категории

31 августа пройдет девятый этап веломногодневки «Вуэльта».

«Вуэльта-2025»

9-й этап

Альфаро – Вальдескарай, Испания

195,5 км

Профиль/Карта

Начало – 13:37 по московскому времени, трансляция – на Okko

Общий зачет (после 8-го этапа)

1. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 29.01,50

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 2,33

3. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 2,41

4. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek ) – 2,42

5. Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana) – 2,47

6. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 2,49

7. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,53

8. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

9. Эган Арли Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers ) – 2,55

10. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 2,58...

80. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 35,24