«Вуэльта». 9-й этап. Гонщики проедут 195,5 км с финишем на вершине первой категории
«Вуэльта-2025»
9-й этап
Альфаро – Вальдескарай, Испания
195,5 км
Начало – 13:37 по московскому времени, трансляция – на Okko
Общий зачет (после 8-го этапа)
1. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 29.01,50
2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 2,33
3. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 2,41
4. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 2,42
5. Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana) – 2,47
6. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 2,49
7. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,53
8. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
9. Эган Арли Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 2,55
10. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 2,58...
80. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 35,24