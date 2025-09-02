  • Спортс
  • Велоспорт
  • Новости
  • «Вуэльта». 10-й этап. Вайн победил, Кастрильо – 2-й, Вингегор финишировал 11-м и возглавил общий зачет
«Вуэльта». 10-й этап. Вайн победил, Кастрильо – 2-й, Вингегор финишировал 11-м и возглавил общий зачет

Австралиец Джей Вайн выиграл 10-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании».

«Вуэльта Испании-2025»

10-й этап

Природный парк «Сендавива» – Ларра-Белагуа

175,3 км

Профиль/Карта

1. Джей Вайн (Австралия, UAE Team Emirates – XRG) – 3.56,24

2. Пабло Кастрильо (Испания, Movistar) – 0,35

3. Хавьер Ромо (Испания, Movistar) – 1,04

4. Арчи Райан (Ирландия, EF Education – EasyPost) – 1,05

5. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – то же время

6. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek)

7. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

8. Маттео Йоргенсен (США, Visma | Lease a Bike)

9. Джуниор Лесерф (Бельгия, Soudal Quick-Step)

10. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG)

11. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)...

23. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 2,08...

61. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 8,58

Общий зачет (после 10-го этапа)

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 37.33,52

2. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 0,26

3. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,38

4. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 0,58

5. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 2,03

6. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 2,05

7. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 2,12

8. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,16

9. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – то же время

10. Мэттью Риччителло (США, Israel – Premier Tech) – 2,43...

80. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 58,09

