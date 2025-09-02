«Вуэльта». 10-й этап. Вайн победил, Кастрильо – 2-й, Вингегор финишировал 11-м и возглавил общий зачет
«Вуэльта Испании-2025»
10-й этап
Природный парк «Сендавива» – Ларра-Белагуа
175,3 км
1. Джей Вайн (Австралия, UAE Team Emirates – XRG) – 3.56,24
2. Пабло Кастрильо (Испания, Movistar) – 0,35
3. Хавьер Ромо (Испания, Movistar) – 1,04
4. Арчи Райан (Ирландия, EF Education – EasyPost) – 1,05
5. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – то же время
6. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek)
7. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
8. Маттео Йоргенсен (США, Visma | Lease a Bike)
9. Джуниор Лесерф (Бельгия, Soudal Quick-Step)
10. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG)
11. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)...
23. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 2,08...
61. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 8,58
Общий зачет (после 10-го этапа)
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 37.33,52
2. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 0,26
3. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,38
4. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 0,58
5. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 2,03
6. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 2,05
7. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 2,12
8. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,16
9. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – то же время
10. Мэттью Риччителло (США, Israel – Premier Tech) – 2,43...
80. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 58,09