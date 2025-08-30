1

«Вуэльта». 8-й этап. Гонщики проедут по спринтерскому маршруту без категорийных подъемов

30 августа пройдет восьмой этап веломногодневки «Вуэльта».

«Вуэльта-2025»

8-й этап

Монсон – Сарагоса, Испания

163,5 км

Профиль/Карта

Начало – 14.52 по московскому времени. 

Общий зачет (после 7-го этапа)

1. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 25.18,02

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 2,33

3. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 2,41

4. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 2,42

5. Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana) – 2,47

6. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 2,49

7. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,53

8. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

9. Эган Арли Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 2,55

10. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 2,58...

80. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 35,24

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс
logoВуэльта
Лоренцо Фортунато
Феликс Галль
Жоау Алмейда
Маттео Йоргенсон
logoЙонас Вингегор
Турстейн Трэен
Джей Хиндли
logoЭган Арли Берналь
Роман Ермаков
велошоссе
результаты
Джулио Пеллиццари
Джулио Чикконе
