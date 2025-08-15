  • Спортс
  • Велоспорт
  • Новости
  • Александр Власов: «Еду все осенние итальянские классики с сентября по октябрь. На чемпионате мира точно не выступлю»
0

Александр Власов: «Еду все осенние итальянские классики с сентября по октябрь. На чемпионате мира точно не выступлю»

Велогонщик Александр Власов пропустит чемпионат мира в Руанде.

Россиянин выступает за команду Red Bull–Bora–hansgrohe.

– Сезон завершен?

– Нет, я еду все осенние итальянские классики с сентября по октябрь, включая «Ломбардию». <...>

– Главная новость касательно твоей команды – это приход Ремко Эвенепула. Ты понимаешь, что будет дальше?

– Нет. Я не разговаривал с командой. Не знаю. Контракт у меня еще на два сезона, но точного понимания того, что будет дальше, пока нет. Предварительно нам сказали, что есть надежда, что Ремко возьмет все давление на себя и будет больше свободы у других гонщиков. Похожая ситуация была в прошлом сезоне, когда в команду пришел Примож и все внимание сместилось на него. Все смотрели в его сторону, а я атаковал и выиграл этап на «Париж – Ницца».

– Когда все вопросы по командным построениям и планам будут, хотя бы предварительно проговорено?

– Обычно в октябре у нас проходит предсезонный сбор, там все эти вопросы озвучиваются и решаются в ходе многочисленных собраний.

– Завершая разговор – про концовку этого сезона. Помимо итальянских классик, из-за пропуска «Вуэльты» чемпионат мира в Руанде в планах не появился?

– Нет, на чемпионат мира я точно не еду. Максимум, что еще может возникнуть в этом сезоне, – чемпионат Европы, – сказал Власов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
велошоссе
logoсборная России
чемпионат мира по велоспорту
logoРемко Эвенепул
чемпионат Европы
Bora-Hansgrohe
logoАлександр Власов
Джиро ди Ломбардия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Велоспорт в Telegram
Материалы по теме
А Россия и правда возвращается в спорте: до конца года еще 10+ ЧМ с нашими
23сегодня, 12:25
Ремко Эвенепул будет выступать за команду Red Bull–Bora–hansgrohe
156 августа, 19:58
«Тур де Франс». 14-й этап. Аренсман выиграл королевский горный этап, Погачар – 2-й, Вингегор – 3-й, Власов – 38-й, Эвенепул сошел
15919 июля, 15:45
Главные новости
Российская велогонщица Алина Лысенко возглавила спринтерский рейтинг UCI на треке
2вчера, 14:30
Алина Лысенко: «Меня иногда спрашивают, не жалею ли, что променяла фигурное катание на менее популярный велотрек. Нет, не жалею»
1вчера, 09:52
Ремко Эвенепул будет выступать за команду Red Bull–Bora–hansgrohe
156 августа, 19:58
Заслуженный тренер России по велоспорту Валентин Любовицкий умер на 87-м году жизни
6 августа, 18:55
Российские велогонщики Кимаковский и Солозобова получили нейтральный статус от UCI
129 июля, 08:54
Погачар победил в общем зачете «Тур де Франс», ван Арт выиграл заключительный этап
8827 июля, 17:44
Пранкер, задержанный на трассе «Тур де Франс», приговорен к 8 месяцам условно
226 июля, 17:56
«Тур де Франс». 20-й этап. Гровс победил, ван ден Брук – 2-й, Инкхоорн – 3-й, Погачар и Вингегор финишировали в общей группе
3826 июля, 15:44
«Тур де Франс». 19-й этап. Аренсман победил, Вингегор – 2-й, Погачар – 3-й, Власов – 28-й
16125 июля, 16:09
«Тур де Франс». 18-й этап. О’Коннор победил, Погачар – 2-й, Вингегор – 3-й, Власов – 26-й
15924 июля, 16:16
Ко всем новостям
Последние новости
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
117 апреля, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
1127 марта, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
122 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
27 декабря 2023, 15:46
Суворова и Неяскин выиграли финальный этап Кубка России по гонкам BMX
5 ноября 2023, 08:25