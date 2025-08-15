Александр Власов: «Еду все осенние итальянские классики с сентября по октябрь. На чемпионате мира точно не выступлю»
Россиянин выступает за команду Red Bull–Bora–hansgrohe.
– Сезон завершен?
– Нет, я еду все осенние итальянские классики с сентября по октябрь, включая «Ломбардию». <...>
– Главная новость касательно твоей команды – это приход Ремко Эвенепула. Ты понимаешь, что будет дальше?
– Нет. Я не разговаривал с командой. Не знаю. Контракт у меня еще на два сезона, но точного понимания того, что будет дальше, пока нет. Предварительно нам сказали, что есть надежда, что Ремко возьмет все давление на себя и будет больше свободы у других гонщиков. Похожая ситуация была в прошлом сезоне, когда в команду пришел Примож и все внимание сместилось на него. Все смотрели в его сторону, а я атаковал и выиграл этап на «Париж – Ницца».
– Когда все вопросы по командным построениям и планам будут, хотя бы предварительно проговорено?
– Обычно в октябре у нас проходит предсезонный сбор, там все эти вопросы озвучиваются и решаются в ходе многочисленных собраний.
– Завершая разговор – про концовку этого сезона. Помимо итальянских классик, из-за пропуска «Вуэльты» чемпионат мира в Руанде в планах не появился?
– Нет, на чемпионат мира я точно не еду. Максимум, что еще может возникнуть в этом сезоне, – чемпионат Европы, – сказал Власов.