  • Спортс
  • Велоспорт
  • Новости
  • «Вуэльта». 7-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 4200 м и финишем в подъем первой категории
1

«Вуэльта». 7-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 4200 м и финишем в подъем первой категории

29 августа пройдет седьмой этап веломногодневки «Вуэльта Испании».

«Вуэльта-2025»

7-й этап

Андорра-ла-Велья – Серлер, Уэска-Ла-Магия

188 км

Профиль/Карта

Начало – 13:17 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Общий зачет (после 6-го этапа)

1. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 20.25,46

2. Бруно Армирайл (Франция, Decathlon AG2R La Mondiale) – 0,31

3. Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana) – 1,01

4. Луис Верваке (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 1,58

5. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 2,33

6. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 2,41

7. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 2,42

8. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 2,49

9. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,53

10. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – то же время...

76. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 20,23

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoВуэльта
Маттео Йоргенсон
Жоау Алмейда
Лоренцо Фортунато
Луис Верваке
Джулио Пеллиццари
Джулио Чикконе
Бруно Армирайл
logoЙонас Вингегор
Турстейн Трэен
результаты
Джей Хиндли
Роман Ермаков
велошоссе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Велоспорт в Telegram
Материалы по теме
«Вуэльта». 6-й этап. Вайн победил, Трэен финишировал 2-м и возглавил общий зачет
13вчера, 15:47
«Вуэльта». 5-й этап. UAE Team Emirates – XRG победила в командной «разделке», Visma | Lease a Bike – 2-я
827 августа, 16:35
«Вуэльта». 4-й этап. Тернер победил, Филипсен – 2-й, Планкарт – 3-й
1026 августа, 15:01
Главные новости
«Вуэльта». 6-й этап. Вайн победил, Трэен финишировал 2-м и возглавил общий зачет
13вчера, 15:47
Пропалестинские протестующие прервали гонку команды Israel-Premier Tech на пятом этапе «Вуэльты»
вчера, 07:28
«Вуэльта». 5-й этап. UAE Team Emirates – XRG победила в командной «разделке», Visma | Lease a Bike – 2-я
827 августа, 16:35
«Вуэльта». 4-й этап. Тернер победил, Филипсен – 2-й, Планкарт – 3-й
1026 августа, 15:01
Гийом Мартен получил перелом двух позвонков из-за падения на этапе «Вуэльты»
26 августа, 11:33
«Вуэльта». 3-й этап. Годю победил, Вингегор сохранил лидерство в общем зачете
1025 августа, 15:55
У команды Visma – Lease a Bike украли 18 велосипедов перед третьим этапом «Вуэльты»
2325 августа, 09:28
Россиянин Яковлев завоевал бронзу на юниорском чемпионате мира по велотреку
24 августа, 16:43
«Вуэльта». 2-й этап. Вингегор победил и возглавил общий зачет, Чикконе – 2-й, Годю – 3-й, россиянин Ермаков – вне топ-100
1224 августа, 16:19
17-летний испанский велогонщик Мелендес погиб после попадания в завал на «Вуэльте Рибера дель Дуэро»
1024 августа, 14:42
Ко всем новостям
Последние новости
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
117 апреля, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
1127 марта, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
122 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
27 декабря 2023, 15:46
Суворова и Неяскин выиграли финальный этап Кубка России по гонкам BMX
5 ноября 2023, 08:25