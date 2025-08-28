«Вуэльта». 7-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 4200 м и финишем в подъем первой категории
«Вуэльта-2025»
7-й этап
Андорра-ла-Велья – Серлер, Уэска-Ла-Магия
188 км
Начало – 13:17 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Общий зачет (после 6-го этапа)
1. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 20.25,46
2. Бруно Армирайл (Франция, Decathlon AG2R La Mondiale) – 0,31
3. Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana) – 1,01
4. Луис Верваке (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 1,58
5. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 2,33
6. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 2,41
7. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 2,42
8. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 2,49
9. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,53
10. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – то же время...
76. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 20,23