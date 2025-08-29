Крису Фруму диагностировали пневмоторакс, переломы ребер и поясничного позвонка. Он получил травмы на тренировке

Британский велогонщик Крис Фрум получил серьезные травмы во время тренировки.

Об этом сообщила команда Israel–Premier Tech, за которую выступает 40-летний спортсмен.

Фруму диагностировали пневмоторакс (коллапс легкого), перелом пяти ребер и поясничного позвонка. Его доставили авиарейсом в больницу французского Тулона, а позже провели успешную операцию.

«Он в хорошем расположении духа и благодарен за прекрасную медицинскую помощь, которую ему оказали. Крис и его семья хотели бы поблагодарить фанатов, друзей и велосообщество за их беспокойство и добрые слова в это время», – говорится в заявлении Israel–Premier Tech.

Отмечается, что падение на тренировке не было вызвано другими спортсменами или транспортными средствами.

Фрум является многократным чемпионом гранд-туров. Он четырежды выигрывал генеральную классификацию на «Тур де Франс», дважды на «Вуэльте Испании» и один раз на «Джиро д’Италия».