  • Спортс
  • Велоспорт
  • Новости
  • Крису Фруму диагностировали пневмоторакс, переломы ребер и поясничного позвонка. Он получил травмы на тренировке
2

Крису Фруму диагностировали пневмоторакс, переломы ребер и поясничного позвонка. Он получил травмы на тренировке

Британский велогонщик Крис Фрум получил серьезные травмы во время тренировки.

Об этом сообщила команда Israel–Premier Tech, за которую выступает 40-летний спортсмен.

Фруму диагностировали пневмоторакс (коллапс легкого), перелом пяти ребер и поясничного позвонка. Его доставили авиарейсом в больницу французского Тулона, а позже провели успешную операцию.

«Он в хорошем расположении духа и благодарен за прекрасную медицинскую помощь, которую ему оказали. Крис и его семья хотели бы поблагодарить фанатов, друзей и велосообщество за их беспокойство и добрые слова в это время», – говорится в заявлении Israel–Premier Tech.

Отмечается, что падение на тренировке не было вызвано другими спортсменами или транспортными средствами.

Фрум является многократным чемпионом гранд-туров. Он четырежды выигрывал генеральную классификацию на «Тур де Франс», дважды на «Вуэльте Испании» и один раз на «Джиро д’Италия».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Israel–Premier Tech
травмы
Israel - Premier Tech
logoКристофер Фрум
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Велоспорт в Telegram
Материалы по теме
Пропалестинские протестующие прервали гонку команды Israel-Premier Tech на пятом этапе «Вуэльты»
вчера, 07:28
Гийом Мартен получил перелом двух позвонков из-за падения на этапе «Вуэльты»
26 августа, 11:33
Составы всех команд на «Вуэльту Испании-2025»
1319 августа, 17:02
Главные новости
«Вуэльта». 8-й этап. Гонщики проедут по спринтерскому маршруту без категорийных подъемов
1сегодня, 19:39
«Вуэльта». 7-й этап. Аюсо выиграл горный этап, Фриго – 2-й, Гарсия Перна – 3-й
11сегодня, 16:32
«Вуэльта». 6-й этап. Вайн победил, Трэен финишировал 2-м и возглавил общий зачет
13вчера, 15:47
Пропалестинские протестующие прервали гонку команды Israel-Premier Tech на пятом этапе «Вуэльты»
вчера, 07:28
«Вуэльта». 5-й этап. UAE Team Emirates – XRG победила в командной «разделке», Visma | Lease a Bike – 2-я
827 августа, 16:35
«Вуэльта». 4-й этап. Тернер победил, Филипсен – 2-й, Планкарт – 3-й
1026 августа, 15:01
Гийом Мартен получил перелом двух позвонков из-за падения на этапе «Вуэльты»
26 августа, 11:33
«Вуэльта». 3-й этап. Годю победил, Вингегор сохранил лидерство в общем зачете
1025 августа, 15:55
У команды Visma – Lease a Bike украли 18 велосипедов перед третьим этапом «Вуэльты»
2325 августа, 09:28
Россиянин Яковлев завоевал бронзу на юниорском чемпионате мира по велотреку
24 августа, 16:43
Ко всем новостям
Последние новости
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
117 апреля, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
1127 марта, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
122 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
27 декабря 2023, 15:46
Суворова и Неяскин выиграли финальный этап Кубка России по гонкам BMX
5 ноября 2023, 08:25