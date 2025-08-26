0

Гийом Мартен получил перелом двух позвонков из-за падения на этапе «Вуэльты»

Французский велогонщик сломал два позвонка из-за падения на этапе «Вуэльты».

Инцидент произошел 24 августа на втором этапе многодневки, который проходил по маршруту Альба – Лимоне-Пьемонте (Италия). Гийом Мартен из команды Groupama-FDJ упал на последнем отрезке дистанции – позже ему диагностировали перелом двух позвонков и ушибы.

«В это трудное время вся команда желает Гийому скорейшего выздоровления», – сообщили в Groupama-FDJ.

Спортсмену 32 года. В 2020-м он стал победителем горной классификации «Вуэльты».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Groupama-FDJ
Гийом Мартен
травмы
logoGroupama – FDJ
logoВуэльта
