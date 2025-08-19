3

Составы всех команд на «Вуэльту Испании-2025»

С 23 августа по 14 сентября пройдет веломногодневка «Вуэльта Испании».

«Вуэльта Испании-2025»

Составы команд

UAE Team Emirates: Домен Новак (Словения), Жоау Алмейда (Португалия), Марк Солер (Испания), Миккель Бьерг (Дания), Хуан Аюсо (Испания), Феликс Гросшартнер (Австрия), Иво Оливейра (Португалия), Джей Вайн (Австралия). 

Visma – Lease a Bike: Йонас Вингегор (Дания), Сепп Кусс (США), Аксель Зингл (Франция), Бен Талетт (Великобритания), Дилан ван Барле (Нидерланды), Маттео Йоргенсон (США), Вилко Кельдерман (Нидерланды), Виктор Кампенартс (Бельгия).

Soudal Quick Step: Микель Ланда (Испания), Луис Верваке (Бельгия), Валентен Паре-Пентр (Франция), Пепейн Рейндеринк (Нидерланды), Уильям Джуниор Лесерф (Бельгия).

INEOS Grenadiers: Иган Берналь (Колумбия), Филиппо Ганна (Италия), Михал Квятковски (Польша).

Bahrain Victorious: Антонио Тибери (Италия), Дамиано Карузо (Италия), Турстейн Треен (Норвегия), Сантьяго Буитраго (Колумбия), Николо Буратти (Италия), Роман Ермаков (Россия), Джек Хейг (Австралия), Матис Паасшенс (Нидерланды).

Lidl-Trek: Мадс Педерсен (Дания), Джулио Чикконе (Италия), Серен Краг Андерсен (Дания), Амануэль Гебрезгабихир (Эритрея), Карлос Верона (Испания), Жюльен Бернар (Франция), Андреа Баджоли (Италия), Дан Хооле (Нидерланды). 

Groupama – FDJ: Гийом Мартен (Франция), Давид Годю (Франция), Бриек Роллан (Франция), Реми Каванья (Франция), Тибо Грюэль (Франция), Штефан Кюнг (Швейцария), Руди Молар (Франция), Клеман Браз Афонсо (Франция). 

Red Bull – BORA – hansgrohe: Джей Хиндли (Австралия), Тим ван Дейк (Нидерланды), Джулио Пеллиццари (Италия), Джованни Алеотти (Италия), Маттео Собреро (Италия), Нико Денц (Германия), Финн Фишер-Блэк (Новая Зеландия), Йонас Кох (Германия).

Alpecin-Deceuninck:  Кентен Херманс (Бельгия), Робб Гиз (Бельгия), Эдвард Планкарт (Бельгия).

Lotto: Арьен Ливинс (Бельгия), Элиа Вивиани (Италия), Эдоардо Сепульведа (Аргентина), Лиам Слок (Бельгия), Алек Сегерт (Бельгия), Яспер де Бейст (Бельгия), Йонас Грегор (Дания), Ларс Крапс (Бельгия).

EF Education-EasyPost: Маркел Белоки (Испания), Эстебан Чавес (Колумбия), Мадис Михкельс (Эстония), Лукас Неруркар (Великобритания), Шон Куинн (США), Арчи Райан (Ирландия), Джеймс Шоу (Великобритания), Джарди ван дер Ли (Нидерланды).

Decathlon – Ag2r La Mondiale: Лео Бизио (Франция), Феликс Галль (Австрия), Нанс Петерс (Франция), Йоханнес Стаун-Митет (Норвегия), Сандер Де Пестель (Бельгия). 

Jayco AlUla: Эдвард Данбар (Ирландия), Бен О’Коннор (Австралия), Крис Харпер (Австралия), Патрик Гампер (Австрия), Кун Бауман (Нидерланды), Андерс Фольдагер (Дания), Келланд О’Брайен (Австралия), Кристофер Юль-Йенсен (Дания).

Intermarche – Wanty: Хууб Артц (Нидерланды), Камиль Бонне (Бельгия), Дрис де Путер (Бельгия), Арне Марит (Бельгия), Луис Мейнтьес (ЮАР), Симоне Петилли (Италия), Дион Смит (Австралия), Лука ван Бовен (Бельгия).

Movistar: Пабло Кастрильо (Испания), Орлуис Аулар (Венесуэла), Карлос Канал (Испания), Джефферсон Сепеда (Эквадор), Хорхе Аркас (Испания), Хавьер Ромо (Испания), Иван Гарсия Кортина (Испания), Мишель Хессманн (Германия).

Cofidis: Саймон Карр (Великобритания), Станислав Аниолковски (Польша), Эммануэль Бухман (Германия), Бриан Кокар (Франция), Хесус Эррада (Испания), Оливер Найт (Великобритания), Пауль Оурселин (Франция), Серхио Самитьер (Испания).

Arkea – B&B Hotels: 

Israel – Premier Tech: Марко Фриго (Италия), Надав Райсберг (Израиль), Мэтью Ричителло (США), Итан Вернон (Великобритания), Дерек Джи (Канада).

XDS Astana: Никола Кончи (Италия), Лоренцо Фортунато (Италия), Серхио Игита (Колумбия), Харольд Мартин Лопес (Эквадор), Фаусто Маснада (Италия), Ваут Пулс (Нидерланды),  Харольд Техада (Колумбия), Николас Винокуров (Казахстан). 

Picnic PostNL: Макс Пул (Великобритания), Бьорн Кордт (Великобритания)

Burgos Burpellet BH: ЭрикАнтонио Фагундес (Уругвай), Марко Апарисио (Испания), Серхио Чумил (Гватемала), Хосе Луис Фаура (Испания), Даниэль Кавия (Испания), Хьюго де ла Калле (Испания), Карлос Гарсия Пьерна (Испания), Синухе Фернандес (Испания).

Caja Rural – Seguros RGA: Фернандо Баркело (Испания), Гильермо Томас Силва (Уругвай), Якуб Отруба (Чехия), Хоан Боу (Испания), Джоэл Николау (Испания), Жауме Гарденьо (Испания), Абель Балдерстоун (Испания), Алекс Моленаар (Нидерланды).

Q36.5 Pro Cycling: Томас Пидкок (Великобритания), Давид де ла Круз (Испания), Николас Жуковски (Канада), Хавьер Микель Азпаррен (Испания), Марсель Кампруби (Испания), Фабио Кристен (Великобритания), Давид Гонсалес (Испания), Дамьен Хоусон (Австралия)

ПРИМЕЧАНИЕ: составы обновляются.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
